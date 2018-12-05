مدير عام الحقوق العامة ” الحوباني ” للمرتبة التاسعة بإمارة جازان

جازان - فضة عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، قرارا بناء على مارفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، يقضي بترقية مدير عام إدارة الحقوق العامة بإمارة منطقة جازان أ.حسين بن علي حوباني ، للمرتبه التاسعة.

وقد عبر ” الحوباني ” عن خالص شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقه وسمو نائبه ، على هذه الثقه الغاليه بترقيته والتى تعد حافزا له لخدمة الوطن والمواطن.