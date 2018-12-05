احدث الأخبار

مدير عام الحقوق العامة ” الحوباني ” للمرتبة التاسعة بإمارة جازان
منطقة جازان
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7848.98 نقطة
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بتبوك يحتفي باليوم العالمي للتطوع
منطقة تبوك
 معهد “ثقف” يطلق 15 حقيبة لتدريب المواهب في “فنون القصيم”
منطقة القصيم
 جامعة القصيم تختتم دورة “تحسين الخط ومعالجة الأخطاء الإملائية”
منطقة القصيم
 مستشفى الولادة والاطفال بتبوك يقدم 4 مبادرات تطوعية نوعية
منطقة تبوك
 بالشراكة المجتمعية مستشفى ام الدوم ولجنة التنمية وجمعية البر يدشنان يوم التطوع العالمي
منطقة مكة المكرمة
 المؤسسة العامة للتقاعد بتبوك تدشّن مكاتب خاصة لخدمة المتقاعدين في عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة
منطقة تبوك
 “الاستثمار” ترعى مشروع مشترك لإنشاء مجمع صناعي كيميائي متكامل بوعد الشمال
أبرز المواد
 فعاليات روزنامة الترفيه تتنوع بين تشكيلية ومسرحية وعروض حية لعطلة نهاية الأسبوع
أبرز المواد
 مركز القلب بالمدينة المنورة ينفذ مبادرته التطوعية بحملة صحية مشتركة
منطقة المدينة المنورة
 وكيل إمارة منطقة نجران ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد آل قفلة
أبرز المواد
مدير عام الحقوق العامة ” الحوباني ” للمرتبة التاسعة بإمارة جازان

مدير عام الحقوق العامة ” الحوباني ” للمرتبة التاسعة بإمارة جازان

منطقة جازان
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7848.98 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7848.98 نقطة

أبرز المواد
الهلال الأحمر بتبوك يحتفي باليوم العالمي للتطوع

الهلال الأحمر بتبوك يحتفي باليوم العالمي للتطوع

منطقة تبوك
معهد “ثقف” يطلق 15 حقيبة لتدريب المواهب في “فنون القصيم”

معهد “ثقف” يطلق 15 حقيبة لتدريب المواهب في “فنون القصيم”

منطقة القصيم

مدير عام الحقوق العامة ” الحوباني ” للمرتبة التاسعة بإمارة جازان

مدير عام الحقوق العامة ” الحوباني ” للمرتبة التاسعة بإمارة جازان
http://almnatiq.net/?p=665467
جازان - فضة عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، قرارا  بناء على مارفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، يقضي بترقية مدير عام إدارة الحقوق العامة بإمارة منطقة جازان أ.حسين بن علي حوباني ، للمرتبه التاسعة.
وقد عبر ” الحوباني ” عن خالص شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقه وسمو نائبه ، على هذه الثقه الغاليه بترقيته والتى تعد حافزا له لخدمة الوطن والمواطن.

روابط ذات صلة

أمير جازان يبحث مع لجنة المجلس الصحي المكلفة وضع الخدمات الصحية بالمنطقة

أمير جازان يبحث مع لجنة المجلس الصحي المكلفة وضع الخدمات الصحية بالمنطقة
تكريم مبتعثة  جامعة جازان من قبل سفارة المملكة في لندن

تكريم مبتعثة  جامعة جازان من قبل سفارة المملكة في لندن
أمير منطقة جازان يرعى احتفال الدفاع المدني بالمنطقة باليوم العالمي للتطوع

أمير منطقة جازان يرعى احتفال الدفاع المدني بالمنطقة باليوم العالمي للتطوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*