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أمطار على منطقة تبوك

أمطار على منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=665470
هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة ضباء شملت جميع المراكز التابعة لها سالت على إثرها الشعاب وبعض الأودية كما هطلت أمطار على مراكز محافظة تيماء شملت مركز جريش وضواحيه مغبيه وأبو سديره والشميسيه وهضبات المضلعاني, وهضبات السوان, وعلى مركز الكتيب شملت السنانيات, والدفافيات, والبتراء, وجبل حلوان, وجلعب, والطرائف.
وشهدت محافظة حقل ومراكزها أمطار متوسطة شملت مركز علقان وضواحيه الصدارة, والظهر, وعميق, وفرية البادية, والطويلات, وعلى مركز علو القصر شملت علو السر وام حطب, ووادي الأسمر, والمجيفل والشرف, وعلى مركز الوادي الجديد شملت الوادي وعلو جله, وعلو العناب, ووادي الشريح, ووادي عميق, وعلى مركز أبو الحنشان شملت ردة رشيد, وتنينير, والاسمر , ووادي مبرك.
كما هطلت أمطار الخير والبركة على مراكز منطقة تبوك، شملت مركز البديعة وضواحيه الرمضه والعنبه, وعلى مركز شقري شملت الفوهه والغار والأبيضات, وروافه والبتراء وراس الخريطة وام رجوم ووادي الرويان, وعلى مركز الضلفه, وعلى مركز رحيب شملت قرية رحيب و هجرة البيضاء ووادي النقيب وسمينة , وعلى مركز حالة عمار شملت العنيق والبديع وذات الحاج, وعلى مركز نعمي شملت طلعت روى وجبل الشاطي ومفرق بجده ووادي السوح.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء

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