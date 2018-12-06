سات 5 حلم سعودي يتحقق في عالم الفضاء

المناطق - متابعات

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق الريادة الإقليمية والعالمية في مجال صناعة الفضاء عبر كوادر وطنية مؤهلة وتوطين الصناعة في عدة برامج ومبادرات لبرنامج الفضاء السعودي التي أطلقتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في عام 2014 للقمر السعودي سات4مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا يحمل تجربة الأشعه الفوق بنفسجية وتم بناؤه في معامل المدينة وإطلاقه بنجاح وتم نشر النتائج في عدة أوراق علمية وكذلك برنامج إستكشاف القمرمهمة تشانق إي 4ساهمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع وكالة الفضاء الصينية في البرنامج شانجي ويعمل على نظام التصوير بدقة حيث تم إطلاقه بنجاح في عام 2018م

إنطلاق القمر الصناعي سات 5ومواكبة رؤية 2030من خلال ثلاث ركائز:

أ/علوم واستكشاف الفضاء

ب/الاتصالات الفضائية

ج/تقنيات الاستشعار عن بعد

الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الفضاء السعودي:

1/توطين صناعة الفضاء ومواكبة رؤية 2030

2/تلبية الإحتياج المحلي لمختلف الأغراض

3/ تطوير وتصنيع أحدث الأنظمة لمراقبة الأرض

4/تعزيز خدمات المعلومات الجغرافية

5/إشراك القطاع التجاري المحلي

6/تشجيع تعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء

7/المساهمة في تعزيز سلامة وأمن الفضاء وتنفيذ معاهدات الفضاء وقانون الفضاء الدولي عبر برنامج علوم وإستكشاف الفضاء‘برنامج إستكشاف القمر،برنامج الإتصالات الفضائية ونقل البيانات،وبرنامج تكنولوجيا الاستشعار عن بعد كماطورت مدينة الملك عبدالعزيز عدة أقمار وطنية

أهداف مشروع saudi sat 5:

1/تنفيذ مشروع متكامل للاستشعار الكهرو ضوئي

2/إستخدام منصة ذات الأنظمه الأساسية التي سبق تطويرها

مميزات مشروع saudi sat5:

1/أنظمة متقدمة للتصوير الكهرو ضوئي

2/عمر غفتراضي يبلغ خمس سنوات

3/أنظمة إتصالات عالية السرعة

4/أنظمة متكاملة لتوجيه القمر لتصوير الأهداف

5/معالجة وتخزين البيانات بسعات عالية في الفضاء وإرسالها للمحطات الأرضية عبر إتصالات عالية السرعة