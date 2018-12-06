يقيم نادي الفروسية غدًا سباقه الـ 33 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام ، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية على مساهمة ورعاية نادي الفروسية.
وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع ، أن السباق يتكون من 10 أشواط وخصص الشوط السادس على مساهمة نادي الفروسية ( جائزة مالية ) للأفراس المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1600م ، فيما خصص الشوط الـ8 على جائزة نادي الفروسية التقديرية لرؤية 2030 للجياد المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1600م ، والشوط الـ 10 برعاية نادي الفروسية ( جائزة مالية ) للأفراس المستوردة مفتوح الدرجات لمسافة 1800 م.
نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ 33 غدًا على مساهمة ورعاية النادي
يقيم نادي الفروسية غدًا سباقه الـ 33 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام ، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية على مساهمة ورعاية نادي الفروسية.
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