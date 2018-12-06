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نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ 33 غدًا على مساهمة ورعاية النادي

نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ 33 غدًا على مساهمة ورعاية النادي

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نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ 33 غدًا على مساهمة ورعاية النادي

نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ 33 غدًا على مساهمة ورعاية النادي
http://almnatiq.net/?p=665491
المناطق _ الرياض

يقيم نادي الفروسية غدًا سباقه الـ 33 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام ، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية على مساهمة ورعاية نادي الفروسية.
وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع ، أن السباق يتكون من 10 أشواط وخصص الشوط السادس على مساهمة نادي الفروسية ( جائزة مالية ) للأفراس المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1600م ، فيما خصص الشوط الـ8 على جائزة نادي الفروسية التقديرية لرؤية 2030 للجياد المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1600م ، والشوط الـ 10 برعاية نادي الفروسية ( جائزة مالية ) للأفراس المستوردة مفتوح الدرجات لمسافة 1800 م.

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