“البيئة” تشارك في معرض “الصقور والصيد” بعيادات بيطرية متقدمة وجناح إرشادي

المناطق _ الرياض

شاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة في فعاليات المعرض السعودي الأول للصقور والصيد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في الرياض، بفرق بيطرية وعيادات متقدمة لمراقبة الوضع الصحي وتسهيل حركة الحيوانات المشاركة، إضافة إلى جناح إرشادي لتقديم خدمات الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور إبراهيم أحمد قاسم، أن المشاركة تأتي ضمن جهود الوزارة في مكافحة الأمراض الحيوانية من خلال التأكد من الحالة الصحية للصقور والإبل المشاركة في المعرض، وتقديم الدعم لتسهيل حركة عبور وتنقل الصقور المشاركة عبر المنافذ الحدودية ومناطق المملكة المختلفة، حيث أقامت جناح إرشادي بيطري يقدم خدمات الوقاية من الأمراض الحيوانية والمشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأضاف الدكتور قاسم، أن الوزارة سخرت جميع الإمكانيات لدعم هذا المعرض من خلال تأمين عيادات بيطرية متقدمة، وكذلك تقديم الدعم المخبري لعمليات الفحص البيطري في مختبرات التشخيص البيطري التابعة للوزارة، مشيداً بالتعاون المثمر مع نادي الصقور السعودي بإنشاء غرفة عمليات مشتركة لمراقبة الوضع الصحي للصقور المشاركة، واتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة الطيور.