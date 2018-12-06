الهباس يباشر عمله مديراً لجوازات منطقة الرياض

المناطق _ الرياض

أصدر مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، قراراً بتكليف العميد محمد بن نايف الهباس، بالعمل مديراً لجوازات منطقة الرياض.

ويعد “الهباس” من القيادات المتميزة في إدارة الجوازات، وسبق له العمل مديراً لجوازات مطار الملك خالد الدولي، قبل قرار تكليفه مديراً لجوازات منطقة الرياض.

من جانبه، عبّر “الهباس” عن بالغ شكره وتقديره وعظيم امتنانه لهذه الثقة، داعياً المولى – عزّ وجلّ – أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر في هذه البلاد، وأن يديم الله على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.