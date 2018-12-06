مجلس شؤون الأسرة يقيم ورشة تعريفية للجان شؤون الأسرة بإمارات المناطق

المناطق _ الرياض

أقام مجلس شؤون الأسرة اليوم الخميس بمدينة الرياض ورشة تعريفية للجان شؤون الأسرة بالمناطق بحضور أمين عام المجلس الدكتورة هلا التويجري ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق الأستاذ خالد الغملاس ورئيس اللجنة الرئيسية العقيد أحمد الفارس ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية في المناطق الإدارية ، استهدفت تعريف لجان شؤون الأسرة في المناطق بأدوارها ومهامها في تعزيز مكانة الأسرة السعودية وتمكينها وتشخيص واقعها الحالي تمهيداً لرسم استراتيجية مستقبلية يمكنها من أداء أدوارها بشكل نموذجي من خلال معرفة الإحتياجات التنموية الأسرية لكل منطقة والتحديات التي تواجه الأسر في كافة مناطق المملكة ، بدأت الورشة بكلمة للدكتورة هلا التويجري رحبت فيها برؤساء وأعضاء لجان شؤون الأسرة في المناطق وقالت يسعدنا مد جسور التواصل الفعّال بين الأمانة العامة واللجان للقيام بكل ما من شانه النهوض بالأسرة السعودية في كافة مناطق المملكة واضافت : أننا لا نستطيع أن نخرج بإستراتيجة للمجلس دون وجود آلية تعنى بكافة المناطق ولذلك سنعمل مع لجان المناطق بما يحقق أهداف ورسالة المجلس ونتطلع أن نحصل على تغذية راجعة من رؤساء وأعضاء اللجان في كافة المناطق حول آلية الحوكمة واحتياجات اللجان ، موضحة أن من أدوار المجلس التنسيق مع اللجان لرسم التوصيات والمنهجيات وتفعيلها في كل منطقة من خلال الجامعات والمؤسسات الشريكة والجمعيات وهناك لجان تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسات غير ربحية تعتبر أدوات لابد من تفعيلها ويمكن الوصول اليها من خلال اللجان بالمناطق ، فخطة التنفيذ ليست قالب واحد وإنما من الممكن أن نستخرج منهجية عامة تراعي احتياجات كل منطقة ، مؤكدة على أن هدف المجلس الوصول إلى خطط قابلة للتنفيذ تحدد الأولويات المهمة للأسرة السعودية في الخمس سنوات القادمة .

مضيفة أنه لا يوجد إزدواجية في الأعمال والمهام لأن المجلس يهدف إلى رسم خطط التنفيذ وليس التنفيذ بذاته ولابد عند تقديم أي توصية أن ترفق معها آلية التنفيذ وتوضع المؤشرات ثم يأتي دور مراقبة تنفيذ الجهات ذات العلاقة .

تلى ذلك كلمة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق الأستاذ خالد الغملاس والتي قال فيها أن الأسرة هي حجر الزاوية للبناء السليم للمجتمع ورعاية شؤونها رسالة عظيمة تتطلب منا حوكمة العمل وتضافر الجهود لتقديم الأفضل حيث تقوم وزارة الداخلية بالتركيز على الجهود المبذولة في هذا الإتجاه ودعمها من كافة القطاعات .

من جهة أخرى تم خلال الورشة استعراض مشروع استراتيجية الطفولة الذي قدمته الدكتورة غادة السبيعي رئيس لجنة الطفولة وذكرت أن المجلس أنجز الاستراتيجية من خلال العمل مع 33 جهة حكومية واستغرقت سنة وشهرين وركزت على تعريف الطفولة عن طريق دراسة جميع الدراسات والاحصائيات المتعلقة بالطفل وذكرت أنه تم تحديد القضايا الجوهرية التي تخص الأطفال حيث توصلوا إلى 15 قضية .

ثم عرضت الدكتورة لانا بن سعيد رئيس لجنة المرأة نبذة عن مشروع خارطة طريق المرأة السعودية والتي تم اعتمادها في الجلسة الثالثة للمجلس ، وفي الختام ركزت الورشة على منهجية تحليل الإحتياج التنموي الأسري للخروج بأهم التحديات والحلول وأفضل منهجية وألية للتفعيل بالإضافة لحصر الجهات الشريكة ودور اللجنة في كل منطقة .

الجدير بالذكر أن مجلس شؤون الأسرة أنشئ بقرار من مجلس الوزراء ومقره الرياض ويرأسه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية م / أحمد الراجحي ويضم في عضويته عدداً من القطاعات الحكومية والأعضاء المستقلين ، وله قنوات مؤسسية فعالة في جميع مناطق المملكة وهذا ما أكد عليه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الذي وجه بإنشاء لجان تخصصية بالأسرة في كافة مجالس المناطق الإدارية بالمملكة .