شاهد.. قوة وأهمية تأثير السعودية أثناء اجتماع الوزير “الفالح” في منظمة أوبك بـ “فيينا”

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، كيف تدافع الإعلاميين والصحفيين لتسجيل تصريحات وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ، خلال مؤتمر أوبك في فيينا .

وأشاد النشطاء بما شاهدوه في الفيديو ، وكيف تركزت التغطية الإعلامية على الوزير الفالح ، دون غيره من مسؤولي بعض الدول الهامشية ، مشيرين إلى أن هذا الفيديو يكفي لإظهار قوة وأهمية وتأثير السعودية على مستوى العالم .

وكان الفالح قد أكد في تصريحاته اليوم (الخميس) على هامش التحضيرات التي تجري لاجتماع المنظمة، أن منظمة أوبك والمنتجين لم يتوصلوا إلى اتفاق حول خفض الإنتاج حتى الآن، وأنه يأمل في الاتفاق على شيء بنهاية يوم غد.