“الحمدي ” للمرتبة التاسعة بإمارة جازان ..

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http://almnatiq.net/?p=665519
جازان - فضة عطيف
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، قرارا  بناء على مارفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، يقضي بترقية سكرتير مكتب سمو أمير المنطقة أ.سلطان بن عبدالله حمد حمدي ، للمرتبه التاسعة بإمارة منطقة جازان.
وقد عبر ” الحمدي ” عن خالص شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقه وسمو نائبه ، على هذه الثقه الغاليه بترقيته ، سائلا الله عزوجل ان تكون حافزا له لخدمة الدين والوطن والمواطن.

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