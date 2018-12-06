“الحمدي ” للمرتبة التاسعة بإمارة جازان ..

جازان - فضة عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، قرارا بناء على مارفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، يقضي بترقية سكرتير مكتب سمو أمير المنطقة أ.سلطان بن عبدالله حمد حمدي ، للمرتبه التاسعة بإمارة منطقة جازان.

وقد عبر ” الحمدي ” عن خالص شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقه وسمو نائبه ، على هذه الثقه الغاليه بترقيته ، سائلا الله عزوجل ان تكون حافزا له لخدمة الدين والوطن والمواطن.