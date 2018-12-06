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رئيس الهلال: فريقنا مستقر وجمهورنا دائمًا على الموعد

رئيس الهلال: فريقنا مستقر وجمهورنا دائمًا على الموعد
http://almnatiq.net/?p=665525
المناطق _ الرياض

أكد رئيس نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل، أن الفريق مستقر وجاهز ويقدم في كل مباراة مستوى أفضل، مشيرًا إلى أن الجمهور الهلالي دائمًا في الموعد.

ويأتي ذلك قبل مواجهة ديربي الهلال والنصر السبت المقبل في الجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد اجرى لاعبي فريق الهلال، تدريباته اليوم الخميس استعدادًا للقاء النصر، حيث بدأ الفريق المران بتدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية.

وأدى سلمان ومختار مرانًا بالجري، حيث فرض “جيسوس ” مناورة، وفي نهاية المران طبق الجهاز الفني تدريبات فنية، وسيختتم الفريق تحضيراته للقاء النصر بمران مغلق عصر الغد.

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