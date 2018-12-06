زوار معرض الصقور والصيد السعودي يحلقون مع الصقر في سماء الرياض

المناطق- واس

أتاح معرض الصقور والصيد السعودي في دورته الأولى للزوار تجربة السفر مع الصقر فوق سماء الرياض عبر تقنية الواقع الافتراضي ” virtual reality ” التي تعمل على نقل المشاهد عبر إطلالة بانوراميه يدمج فيها الخيال التقني بالواقع .

ويستشعر الزائر من خلال هذه التقنية وبزاوية مشاهدة 360 درجة بالإثارة والانبهار تفاعلاً مع المشاهد التي يراها فوق السحاب وتنتهي بالطيران فوق سماء الرياض ومعالمها الحضارية على مدى دقيقتين .