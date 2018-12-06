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أمير مكة يستقبل سفير السودان وقائد المنطقة الغربية

أمير مكة يستقبل سفير السودان وقائد المنطقة الغربية
http://almnatiq.net/?p=665534
المناطق - مكة
التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالباسط بدوي السنوسي.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، قائد المنطقة الغربية المُعين حديثاً اللواء طيار عبدالله الطويلعي.
وهنأ الأمير خالد الفيصل ، اللواء الطويلعي بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.
من جهته عبّر قائد المنطقة الغربية عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، مؤكداً أن منسوبي القطاع لن يدخروا جهدا في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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