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“سياحة مكة المكرمة” تنوّه بدور مطار القنفذة في عملية التنشيط السياحي

“سياحة مكة المكرمة” تنوّه بدور مطار القنفذة في عملية التنشيط السياحي

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“سياحة مكة المكرمة” تنوّه بدور مطار القنفذة في عملية التنشيط السياحي

“سياحة مكة المكرمة” تنوّه بدور مطار القنفذة في عملية التنشيط السياحي
http://almnatiq.net/?p=665537
المناطق _ الرياض

أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمنطقة مكة المكرمة ‏محمد بن عبد الله العمري، أن مطار القنفذة الاقتصادي الذي وضع حجر أساسه أمس, صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، سيكون ذا دور مؤثر جداً، ويُضيف الكثير على عملية التنشيط السياحي في المحافظات الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة، والسواحل ‏التهامية ‏والغربية لمنطقة الباحة، والمحافظات والمدن في الأجزاء الغربية الشمالية من منطقة عسير ، بل سيسهم في الدعم وتخفيف الضغط على المطارات المجاورة.
وأوضح العمري في تصريحٍ له بهذه المناسبة أن أهمية ‏مطار القنفذة تأتي من كونه أول مطار اقتصادي في المملكة، وهو ما يتوافق مع التوجه العالمي والمحلي نحو الطيران المنخفض اقتصادياً, وهو ما شهدته المملكة خلال السنوات الأخيرة‏.
وعدّ هذا المشروع أولوية جديدة تضاف إلى قائمة الأولويات في سجل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، الذي طالما أثبت أنه رجل تنمية وأولويات، لاسيما فيما يتعلق بخدمة المواطن الكريم، أو في إطار توفير فرص العمل, مشيراً إلى دور هذا المطار تنموياً‏، وعلى مستوى إيجاد وظائف مباشرة للشباب السعودي العاملين في المطارات، ووظائف غير مباشرة من خلال الخدمات المساندة الأخرى.
ورفع مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة، ولرئيس الهيئة العامة للطيران المدني، على هذا المشروع الذي جاء في الوقت المناسب، آملاً أن يحقق المطار الخدمات المطلوبة والهدف المنشود من إنشاءه.

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