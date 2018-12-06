الشباب يتغلب على أحد بهدف دون رد ..ويصعد للترتيب الخامس

المناطق _ الرياض

تغلَّب فريق الشباب الأول لكرة القدم على ضيفه فريق أحد بهدف دون ردّ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة يصعد الشباب إلى الترتيب الخامس بـ20 نقطة، بينما يبقى فريق أحد على رصيده السابق 6 نقاط وفي الترتيب ما قبل الأخير.

لم يثمر الشوط الأول عن أي نتيجة إيجابية وخرج الفريقان بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني استغلَّ لويز أنطويو فرصة على قوس منطقة جزاء أحد بعد تلقِّيه تمريرةً عرضية عند الدقيقة 50، ليسدِّدها قويةً اعتنقت الشباك كهدف شبابي أول؛ وهو الهدف الوحيد في اللقاء الذي أعطى الشباب أحقية النقاط الثلاث في المباراة.