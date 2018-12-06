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التحالف: ميليشيات الحوثي تمنع دخول السفن إلى الحديدة

التحالف: ميليشيات الحوثي تمنع دخول السفن إلى الحديدة
http://almnatiq.net/?p=665546
المناطق _ الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيات الحوثي  لا تزال تمنع دخول السفن إلى ميناء الحديدة .

وأكد التحالف أن عدداً من السفن تم تجديد تصريحها أكثر من مرة، ولا تزال ميليشيات الحوثي تتعمد تعطيل دخول وتفريغ السفن.

وقال التحالف إن ميناء الحديدة ما زال خالياً من السفن منذ أسبوع، وإن 5 سفن تنتطر الدخول لميناء الحديدة والصليف، ومدة الانتظار تصل إلى شهر.

وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى إصدار 11 تصريحاً لسفن متجهة للموانئ اليمنية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية.

وكشف عن إصدار 29 تصريحاً جوياً، و11 تصريحاً بحرياً، و3 تصاريح برية، و136 تصريحاً لحماية القوافل، بإجمالي 179 تصريحاً، خلال 72 ساعة.

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