1000 مستفيد من حملة التطعيم ضد الأنفلونزا بجامعة حائل

نظمت العيادات الطبية الجامعية في جامعة حائل بالتعاون مع مركز الرعاية الصحية الأولية بحي أجا الحملة الوطنية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر 2018م، وبلغ عدد المستفيدين نحو 950 ما بين طلبة وموظفين وموظفات.

وبدأت الحملة في مجمع كليات الطالبات واستفادت منها 595 طالبة وموظفة، بعد ذلك استكملت الحملة في المدينة الجامعية ومجمع كليات الطلاب في كلية التمريض وكلية الآداب والسنة التحضيرية، واستفاد منها 356 طالب وموظف.

وشرح منسوبي العيادات الطبية للمستفيدين خلال الحملة طريقة انتشار فيروس الأنفلونزا عن طريق لمس الأسطح الملوثة ومن ثم لمس العينين أو الأنف أو الفم، أو عن طريق استنشاق حبيبات الرذاذ الحامل للعدوى والمتطاير في الهواء من الشخص المصاب عند السعال أو العطس.