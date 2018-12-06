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1000 مستفيد من حملة التطعيم ضد الأنفلونزا بجامعة حائل

1000 مستفيد من حملة التطعيم ضد الأنفلونزا بجامعة حائل
http://almnatiq.net/?p=665550
المناطق _ حائل

نظمت العيادات الطبية الجامعية في جامعة حائل بالتعاون مع مركز الرعاية الصحية الأولية بحي أجا الحملة الوطنية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر 2018م، وبلغ عدد المستفيدين نحو 950 ما بين طلبة وموظفين وموظفات.

وبدأت الحملة في مجمع كليات الطالبات واستفادت منها 595 طالبة وموظفة، بعد ذلك استكملت الحملة في المدينة الجامعية ومجمع كليات الطلاب في كلية التمريض وكلية الآداب والسنة التحضيرية، واستفاد منها 356 طالب وموظف.

وشرح منسوبي العيادات الطبية للمستفيدين خلال الحملة طريقة انتشار فيروس الأنفلونزا عن طريق لمس الأسطح الملوثة ومن ثم لمس العينين أو الأنف أو الفم، أو عن طريق استنشاق حبيبات الرذاذ الحامل للعدوى والمتطاير في الهواء من الشخص المصاب عند السعال أو العطس.

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