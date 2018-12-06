انطلاق بطولة “رؤية” لكرة الهدف للمكفوفين في دورتها الأولى بالمدينة المنورة

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، انطلقت اليوم في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة بطولة “رؤية” لكرة الهدف للمكفوفين في دورتها الأولى بين الجمعيات الخيرية المتخصصة بالأعاقة البصرية على مستوى المملكة .

ويشارك في البطولة التي تستمر يومين وتنظمها جمعية المكفوفين الخيرية “رؤية ” 6 فرق وهي جمعية رؤية من المدينة المنورة، وجمعية كفيف من الرياض، وجمعية العوق البصري من القصيم، وجمعية إبصار من جدة، وجمعية الثريا من جازان, وجمعية شمعة أمل من نجران ، على أن تلعب المباريات على مجموعتين .

وشهدت البطولة تنافساً منذ انطلاقها وسط اهتمام كبير وحضور جماهيري مميز حيث تعد لعبة كرة الهدف من أهم الألعاب لدى أغلب المكفوفين وتتميز بالتنافس وتعتمد علي اللياقة البدنية، ودقة السمع، وقوة الرمي، وسرعة البديهة ، فيما يتكون الفريق المشارك في هذه اللعبة من 6 لاعبين منهم 3 لاعبين أساس ومثلهم على منصة البدلاء وهي من الألعاب المعتمدة دولياً وضمن الألعاب الأولمبية.

