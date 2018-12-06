احدث الأخبار

3 ردود فعل يقوم بها جسمك رغما عنك!
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمواطن تستر على وافد وامرأتين ومكنهم من تنظيم الحفلات والمناسبات
أبرز المواد
 انطلاق بطولة “رؤية” لكرة الهدف للمكفوفين في دورتها الأولى بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 “الانضباط” توقف رئيس الوحدة 15 يومًا والمدير التنفيذي للنصر 3 أشهر
أبرز المواد
 ثلاث أجنحة لدولة الإمارات بالمعرض السعودي للصقور والصيد بالرياض
أبرز المواد
 1000 مستفيد من حملة التطعيم ضد الأنفلونزا بجامعة حائل
منطقة حائل
 دولة تخصص مكافأة مالية “مجزية” لكل امرأة تنجب طفلا
أبرز المواد
 التحالف: ميليشيات الحوثي تمنع دخول السفن إلى الحديدة
أبرز المواد
 الشباب يتغلب على أحد بهدف دون رد ..ويصعد للترتيب الخامس
أبرز المواد
 بهدفين بدون مقايل .. القادسية تحسم الموسم أمام الأتفاق
أبرز المواد
 “سياحة مكة المكرمة” تنوّه بدور مطار القنفذة في عملية التنشيط السياحي
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل سفير السودان وقائد المنطقة الغربية
أبرز المواد
3 ردود فعل يقوم بها جسمك رغما عنك!

3 ردود فعل يقوم بها جسمك رغما عنك!

أبرز المواد
“التجارة” تشهر بمواطن تستر على وافد وامرأتين ومكنهم من تنظيم الحفلات والمناسبات

“التجارة” تشهر بمواطن تستر على وافد وامرأتين ومكنهم من تنظيم الحفلات والمناسبات

أبرز المواد
انطلاق بطولة “رؤية” لكرة الهدف للمكفوفين في دورتها الأولى بالمدينة المنورة

انطلاق بطولة “رؤية” لكرة الهدف للمكفوفين في دورتها الأولى بالمدينة المنورة

أبرز المواد
“الانضباط” توقف رئيس الوحدة 15 يومًا والمدير التنفيذي للنصر 3 أشهر

“الانضباط” توقف رئيس الوحدة 15 يومًا والمدير التنفيذي للنصر 3 أشهر

أبرز المواد

3 ردود فعل يقوم بها جسمك رغما عنك!

3 ردود فعل يقوم بها جسمك رغما عنك!
http://almnatiq.net/?p=665572

يعد جسم الإنسان آلية معقدة لم يتمكن العلماء من فك جميع أسرارها، على الرغم من الإنجازات الهائلة في مجال الطب، فهناك عمليات تجري في الجسم بإرادة الإنسان، وهناك أخرى تحدث رغما عنه.

ومن العمليات التي تحدث في الجسم دون سيطرة الإنسان عليها:

1- السقوط المفاجئ في المنام

أحس معظم الناس بهذا الشعور في لحظة معينة من النوم، حيث يشعر الإنسان بأنه يسقط إلى هاوية ويستيقظ فجأة ثم يعود إلى النوم. ويرجع سبب هذه الحالة إلى أن عملية التنفس تصبح بطيئة في مرحلة معينة أثناء النوم وتنخفض دقات القلب، وعندها يشعر الدماغ بأن الشخص يموت، لذلك يرسل له إشارة لزعزعته، وهذه الإشارة توقظه فجأة.

2- انهمار الدموع

تساعد الدموع في إخراج الأجسام الغريبة من العين بغسلها. ولكن، كما هو معلوم، فإن الدموع تنهمر أيضا في حالة التوتر النفسي أو الألم. فعندما تكون الحالة النفسية متوترة، يبدأ الجسم بإنتاج الدموع لتوليد مصدر جديد للتهيج لتشتيت الانتباه عن التوتر.

3- احمرار الوجه

عندما يشعر الشخص بالحياء أو يرتبك عند لقاء شخص يحبه أو يعجبه، أو يسير في جو بارد تحمر وجنتاه. ويعود السبب في هذا إلى أن الشعيرات الدموية في الوجنتين تتوسع، ما يزيد من تدفق الدم إليها فيظهر الاحمرار في الوجنتين.

روابط ذات صلة

“التجارة” تشهر بمواطن تستر على وافد وامرأتين ومكنهم من تنظيم الحفلات والمناسبات

“التجارة” تشهر بمواطن تستر على وافد وامرأتين ومكنهم من تنظيم الحفلات والمناسبات
انطلاق بطولة “رؤية” لكرة الهدف للمكفوفين في دورتها الأولى بالمدينة المنورة

انطلاق بطولة “رؤية” لكرة الهدف للمكفوفين في دورتها الأولى بالمدينة المنورة
“الانضباط” توقف رئيس الوحدة 15 يومًا والمدير التنفيذي للنصر 3 أشهر

“الانضباط” توقف رئيس الوحدة 15 يومًا والمدير التنفيذي للنصر 3 أشهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*