3 ردود فعل يقوم بها جسمك رغما عنك!

يعد جسم الإنسان آلية معقدة لم يتمكن العلماء من فك جميع أسرارها، على الرغم من الإنجازات الهائلة في مجال الطب، فهناك عمليات تجري في الجسم بإرادة الإنسان، وهناك أخرى تحدث رغما عنه.

ومن العمليات التي تحدث في الجسم دون سيطرة الإنسان عليها:

1- السقوط المفاجئ في المنام

أحس معظم الناس بهذا الشعور في لحظة معينة من النوم، حيث يشعر الإنسان بأنه يسقط إلى هاوية ويستيقظ فجأة ثم يعود إلى النوم. ويرجع سبب هذه الحالة إلى أن عملية التنفس تصبح بطيئة في مرحلة معينة أثناء النوم وتنخفض دقات القلب، وعندها يشعر الدماغ بأن الشخص يموت، لذلك يرسل له إشارة لزعزعته، وهذه الإشارة توقظه فجأة.

2- انهمار الدموع

تساعد الدموع في إخراج الأجسام الغريبة من العين بغسلها. ولكن، كما هو معلوم، فإن الدموع تنهمر أيضا في حالة التوتر النفسي أو الألم. فعندما تكون الحالة النفسية متوترة، يبدأ الجسم بإنتاج الدموع لتوليد مصدر جديد للتهيج لتشتيت الانتباه عن التوتر.

3- احمرار الوجه

عندما يشعر الشخص بالحياء أو يرتبك عند لقاء شخص يحبه أو يعجبه، أو يسير في جو بارد تحمر وجنتاه. ويعود السبب في هذا إلى أن الشعيرات الدموية في الوجنتين تتوسع، ما يزيد من تدفق الدم إليها فيظهر الاحمرار في الوجنتين.