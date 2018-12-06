محافظ بيش يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة

المناطق - فضة عطيف

عقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة بيش اليوم، اجتماعاً برئاسة محافظ بيش رئيس لجنة التنمية السياحة بالمحافظة الأستاذ حسن بن عبدالله ابو شرحة، بحضور أعضاء اللجنة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وتم خلال الاجتماع ، مناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واتخذت اللجنة بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة، من أهمها وضع خطة لجميع الفعاليات والبرامج التي ستقدم خلال هذا العام، بالاضافة الى الاستعدادات والترتيبات لمشاركة المحافظة في كرنفال جازان “جازان الفل مشتى الكل ” .

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع الأفكار التطويرية لتفعيل الدور والنشاط السياحي بالمحافظة والذي يتواكب مع ما تشهده محافظة بيش حالياً من عملية تطويرية شاملة تسعى من خلالها الى تقديم كل مايحتاجه السائح والزائر من برامج ثقافية وترفيهية وتسويقية.

من جهته أكد محافظ بيش الأستاذ حسن ابو شرحة ، أن السياحة في محافظة بيش تشهد نمواً وتطوراً كبيراً وإقبالًا واسعاً من الزوار من مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن المحافظة تزخر بالكثير من الفرص والجوانب والمقومات السياحية ومميزات نسبيه والتي ستسهم في مسيرة التنمية والبناء بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأشاد محافظ بيش ، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، وبما يقومان به من جهود مخلصة في تنمية السياحة بمحافظة بيش .