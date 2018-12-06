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ميسي عضوا في ناد إسرائيلي “شديد العنصرية ضد العرب”

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ميسي عضوا في ناد إسرائيلي “شديد العنصرية ضد العرب”

ميسي عضوا في ناد إسرائيلي “شديد العنصرية ضد العرب”
http://almnatiq.net/?p=665604
المناطق - وكالات

في خطوة مفاجئة، أعلن نادي كرة القدم إسرائيلي اشتهر بعنصريته الشديدة تجاه العرب، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أصبح عضوا شرفيا به.

وقدم رجل الأعمال الإسرائيلي موشي هوغيغ، مالك نادي بيطار القدس، للاعب برشلونة، بطاقة العضوية الخاصة بالنادي، في فيديو نشرته صفحات النادي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر ميسي سعيدا بلقاء ممثلي النادي، قبل أن يلتقط الصور حاملا عضوية النادي اليهودي “المثير للجدل”.

ويشتهر نادي بيطار القدس بعنصريته الشديدة تجاه العرب، خاصة من قبل جماهير الفريق “اليمنية المتطرفة”، التي اشتهرت بأناشيدها التي تتضمن ألفاظا مهينة للعرب.

ووفقا لصحيفة “هاآرتس”، تربط ميسي علاقة تجارية برجل الأعمال الإسرائيلي الذي عين “البرغوث” سفيرا تجاريا لشركته “سيرين لابز” في 2017.

واتبع النادي لسنوات طويلة سياسة التعاقد مع لاعبين من الديانة اليهودية فقط، قبل أن يغير هذا التوجه مؤخرا، مما أثار استياء جماهيره.

وكان موقع “فوتبول بارادايس” وصف بيطار القدس بأنه “النادي الأكثر عنصرية في العالم”، في تقرير مطول نشره عن الفريق في مارس الماضي.

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