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التعليم تعلن بدء القبول في برامج إعداد المعلم الجديدة في مستوى الدراسات العليا

التعليم تعلن بدء القبول في برامج إعداد المعلم الجديدة في مستوى الدراسات العليا

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التعليم تعلن بدء القبول في برامج إعداد المعلم الجديدة في مستوى الدراسات العليا

التعليم تعلن بدء القبول في برامج إعداد المعلم الجديدة في مستوى الدراسات العليا
http://almnatiq.net/?p=665607
المناطق - الرياض

وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ببدء القبول في برامج إعداد المعلم الجديدة في مستوى الدراسات العليا فقط، ابتداءً من الفصل الدراسي الأول من العام المقبل 1440-1441.

ووجهت وزارة التعليم برقية عاجلة لمديري الجامعات بخصوص برامج إعداد المعلم ونصت البرقية على فتح برامج إعداد المعلم اعتبارا من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440-1441 وتكون في مستوى الدراسات العليا ما عدا برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة الذي يمكن أن يقدم في مستوى البكالوريوس ويقتصر على الإناث.

وتضمنت البرقية أن لا يفتح القبول في أي برنامج من إعداد المعلم إلا بعد إقراره من قبل وزارة التعليم ومن ذلك برامج رياض الأطفال وبرامج تعليم الطفولة المبكرة ولا يفتح القبول إلا بعد تجديدها و تصميم برامج إعداد المعلم وفق ما ورد من تنظيم الإطار التنفيذي لتجديد برامج إعداد المعلم، في ضوء لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية واللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات

وكانت وزارة التعليم قررت إيقاف كل برامج إعداد المعلم في مرحلة البكالوريوس بالجامعات السعودية، بشكل نهائي، سواء كانت تلك البرامج تحت مظلة كليات التربية أو أي كليات أخرى، بدءًا من العام الدراسي الحالي 1439/ 1440هـ، مع استثناء برامج رياض الأطفال والبدنية والفنية، وذلك انطلاقًا من الإطار العام لتجديد برامج إعداد المعلم ما قبل الخدمة، والمعد من قِبل لجنة تطوير برامج إعداد المعلم المشكلة بالقرار الوزاري 73570 وتاريخ 13 / 8 / 1438هـ، وبناءً على القرار المتخذ في الاجتماع المنعقد، الخميس الموافق 24 ربيع الآخر 1439هـ، بمشاركة مديري الجامعات.

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