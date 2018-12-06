احدث الأخبار

مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة دومة الجندل يختتم الحملة البيطرية بمحافظة دومة الجندل ومراكزها .
منطقة الجوف
 شرطة الرياض: القبض على مرتكبي جريمة السطو على سيارة نقل في محافظة الرين
منطقة الرياض
 الاتحاد العالمي للصقارة : السعودية تحتضن أكبر تجمع لهواة الصيد بالصقور في العالم
أبرز المواد
 اختتام المرحلة الرابعة للبرنامج المجتمعي “أتقن” بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 التعليم تعلن بدء القبول في برامج إعداد المعلم الجديدة في مستوى الدراسات العليا
أبرز المواد
 ميسي عضوا في ناد إسرائيلي “شديد العنصرية ضد العرب”
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالرحمن يشرف حفل سفارة جمهورية فنلندا لدى المملكة
محليات
 النصر يكشف عن الطقم الثالث للفريق قبل مباراة الهلال
أبرز المواد
 محافظ بيش يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة
منطقة جازان
 مساعد مدير تعليم الرياض يدشن فعالية هاكثون الوسط ” مدارسنا تبرمج ” بوسط الرياض
منطقة الرياض
 تمكين المرأة والعنف ضدها محاضرات تثقيفية في الضمان النسوي بشرق وغرب بالرياض
منطقة الرياض
 سليماني يسرق دبلوماسية إيران.. والحرس الثوري “يدهس” ظريف
أبرز المواد
مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة دومة الجندل يختتم الحملة البيطرية بمحافظة دومة الجندل ومراكزها .

مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة دومة الجندل يختتم الحملة البيطرية بمحافظة دومة الجندل ومراكزها .

منطقة الجوف
شرطة الرياض: القبض على مرتكبي جريمة السطو على سيارة نقل في محافظة الرين

شرطة الرياض: القبض على مرتكبي جريمة السطو على سيارة نقل في محافظة الرين

منطقة الرياض
الاتحاد العالمي للصقارة : السعودية تحتضن أكبر تجمع لهواة الصيد بالصقور في العالم

الاتحاد العالمي للصقارة : السعودية تحتضن أكبر تجمع لهواة الصيد بالصقور في العالم

أبرز المواد
اختتام المرحلة الرابعة للبرنامج المجتمعي “أتقن” بمنطقة تبوك

اختتام المرحلة الرابعة للبرنامج المجتمعي “أتقن” بمنطقة تبوك

منطقة تبوك

مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة دومة الجندل يختتم الحملة البيطرية بمحافظة دومة الجندل ومراكزها .

مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة دومة الجندل يختتم الحملة البيطرية بمحافظة دومة الجندل ومراكزها .
http://almnatiq.net/?p=665620
المناطق - الجوف

أختتم مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة دومة الجندل ممثل بقسم الثروة الحيوانية الحملة البيطرية الإرشادية ضمن برنامج الخطط الإرشادية لعام ١٤٤٠هـ حيث نفذ الفريق البيطري المُشارك بالحملة وعلى مدار ٥ أيام متواصلة زيارة لعدد من المراكز والقرى التابعة لمحافظة دومة الجندل بدايتها بالمحافظة ومروراً بكل من مركز الشقيق ومركز أصفان ومركز الأضارع وختاماً بمركز أبو عجرم وتم خلال الحملة تقديم الخدمات البيطرية (العلاجية وَ الإرشادية)اللازمة لمربي الماشية المتواجدين بالمحافظة والمراكز التابعة لها والرد على أسئلتهم وإستفساراتهم وتوزيع إصدارات الوزارة الإرشادية البيطرية عليهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الوزارة الأستاذ / مهناء العنزي بأن الحملة البيطرية تهدف إلى توعية وإرشاد مربي الماشية وخدمتهم في مواقعهم وتوضيح خطر الأمراض الحيوانية المشتركة بين الأنسان والحيوان والتعرف على أعراض الأصابة بالمرض والوقاية منه وكيفية العلاج وطرق التعامل معه .

روابط ذات صلة

بلدي الجوف يؤكد على الاستعجال بطرح سوق الخضار بسكاكا وقارا

بلدي الجوف يؤكد على الاستعجال بطرح سوق الخضار بسكاكا وقارا
أمين الجوف يصدر قراراً بتكليف قيادات إدارية تطويرية

أمين الجوف يصدر قراراً بتكليف قيادات إدارية تطويرية
أمير الجوف يرأس الاجتماع الشهري للجنة دعم ومساندة تفقد المشاريع

أمير الجوف يرأس الاجتماع الشهري للجنة دعم ومساندة تفقد المشاريع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*