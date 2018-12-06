مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة دومة الجندل يختتم الحملة البيطرية بمحافظة دومة الجندل ومراكزها .

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أختتم مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة دومة الجندل ممثل بقسم الثروة الحيوانية الحملة البيطرية الإرشادية ضمن برنامج الخطط الإرشادية لعام ١٤٤٠هـ حيث نفذ الفريق البيطري المُشارك بالحملة وعلى مدار ٥ أيام متواصلة زيارة لعدد من المراكز والقرى التابعة لمحافظة دومة الجندل بدايتها بالمحافظة ومروراً بكل من مركز الشقيق ومركز أصفان ومركز الأضارع وختاماً بمركز أبو عجرم وتم خلال الحملة تقديم الخدمات البيطرية (العلاجية وَ الإرشادية)اللازمة لمربي الماشية المتواجدين بالمحافظة والمراكز التابعة لها والرد على أسئلتهم وإستفساراتهم وتوزيع إصدارات الوزارة الإرشادية البيطرية عليهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الوزارة الأستاذ / مهناء العنزي بأن الحملة البيطرية تهدف إلى توعية وإرشاد مربي الماشية وخدمتهم في مواقعهم وتوضيح خطر الأمراض الحيوانية المشتركة بين الأنسان والحيوان والتعرف على أعراض الأصابة بالمرض والوقاية منه وكيفية العلاج وطرق التعامل معه .