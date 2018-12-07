مليشيا الحوثي الانقلابية تقصف مركزاً تجارياً في الحديدة

المناطق - واس

قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بشكل مكثف بالمدفعية اليوم مركزاً تجارياً في مدينة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصادر يمنية محلية قولها ” إن المليشيا الحوثية قصفت بقذائف الهاون والمدفعية مركز سيتي ماكس، وأسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل”.

وأضافت المصادر أن المركز التجاري كان يحتوي على بضائع تجارية تقدر بعشرات مليارات الريالات اليمنية.