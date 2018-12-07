قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بشكل مكثف بالمدفعية اليوم مركزاً تجارياً في مدينة الحديدة غرب اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصادر يمنية محلية قولها ” إن المليشيا الحوثية قصفت بقذائف الهاون والمدفعية مركز سيتي ماكس، وأسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل”.
وأضافت المصادر أن المركز التجاري كان يحتوي على بضائع تجارية تقدر بعشرات مليارات الريالات اليمنية.
مليشيا الحوثي الانقلابية تقصف مركزاً تجارياً في الحديدة
قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بشكل مكثف بالمدفعية اليوم مركزاً تجارياً في مدينة الحديدة غرب اليمن.
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