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مليشيا الحوثي الانقلابية تقصف مركزاً تجارياً في الحديدة

مليشيا الحوثي الانقلابية تقصف مركزاً تجارياً في الحديدة
http://almnatiq.net/?p=665625
المناطق - واس

قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بشكل مكثف بالمدفعية اليوم مركزاً تجارياً في مدينة الحديدة غرب اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصادر يمنية محلية قولها ” إن المليشيا الحوثية قصفت بقذائف الهاون والمدفعية مركز سيتي ماكس، وأسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل”.
وأضافت المصادر أن المركز التجاري كان يحتوي على بضائع تجارية تقدر بعشرات مليارات الريالات اليمنية.

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