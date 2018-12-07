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مشروب صباحي يحصن جسمك بفيتامين “د”

مشروب صباحي يحصن جسمك بفيتامين “د”
http://almnatiq.net/?p=665631
المناطق - الرياض

يتناقص مستوى فيتامين “د” في جسم الإنسان في الغالب، حين يحل فصل الشتاء، ففي هذه الفترة من السنة يصبح اليوم قصيرا وتغيب الشمس مبكرا.

ولتفادي نقص فيتامين “د” الذي يحتاجه الجسم، ينصح الخبراء بإضافة مكون إلى الإفطار، مما يقي الجسم عددا من الاضطرابات الصحية.

ويوصي الخبراء بشرب عصير البرتقال، لكن شريطة أن يكون من النوع الذي أضيف إليه فيتامين “د”.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، إن فيتامين “د” ضروري لأجل الحفاظ على صحة العضلات والعظام والأسنان.

وإذا لم يتلق الإنسان نصيبا كافيا من فيتامين “د” فإنه يصبح معرضا لهشاشة العظام أو لين العظام أو الكساح.

ويحتوي عصير البرتقال العادي على فيتامين “د”، لكن الكوب الواحد لا يضم سوى ثلث ما يحتاجه الإنسان من المادة المهمة.

فضلا عن ذلك، يمكن أخذ جرعات من فيتامين “د” من خلال تناول بعض الأغذية الصحية، كاللحوم والسمك وصفار البيض.

وعلى الرغم من تناول هذه الأطعمة، يظل من الصعب أن ينال الإنسان حاجته من فيتامين “د” عن طريق الأكل، ولذلك، يُنصح بتناول مكملات غذائية بصورة منتظمة.

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