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معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بأمريكا: لا يجب قطع العلاقات مع السعودية

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بأمريكا: لا يجب قطع العلاقات مع السعودية
http://almnatiq.net/?p=665640
المناطق - الرياض

خلصت مراجعة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بشأن علاقته مع السعودية إلى أنه لا يجب قطع العلاقات مع المملكة في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأدلى عميد المعهد ريتشارد ليستر بالتوصية الخميس بعدما طلب منه رافائيل رايف، رئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إجراء المراجعة.

ومن المقرر أن يتخذ رايف القرار النهائي بعد جمع ردود الأفعال.

وكان تحليل أجرته أسوشيتدبرس لبيانات اتحادية خلص إلى أن شركة النفط الوطنية “أرامكو” منحت معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أربعة ملايين دولار على مدار العقد الماضي.

وورد في تقرير ليستر أن أيا من الجماعات السعودية التي توفر أموالا للمعهد لم تلعب دورا في قتل خاشقجي، ولا توجد “حجة مقنعة” لقطع العلاقات.

وجاء في التقرير أيضا أن معظم تمويل المعهد القادم من المملكة يدعم أبحاثا يقودها أعضاء هيئة تدريس أو علماء بارزون.

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