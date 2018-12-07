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المملكة تدعم دول الساحل الإفريقي بـ 100 مليون يورو

المملكة تدعم دول الساحل الإفريقي بـ 100 مليون يورو
http://almnatiq.net/?p=665643
المناطق - الرياض

أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد القطان عن تقديم مبلغ 100 مليون يورو لدعم مجموعة دول الخمس التي تصم موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو.

وقال القطان على هامش افتتاح مؤتمر الشركاء والمانحين المنعقد في نواكشوط إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بتقديم مبلغ مائة مليون يورو لدعم مجموعة دول الساحل الإفريقي.

وأضاف في تصريح لـ”العربية” أن نصف هذا المبلغ سيخصص لدعم برامج التنمية، وشدد على أن السعودية تريد دعم استقرار هذه المنطقة ومكافحة نشاط التنظيمات المتطرفة التي تنشط فيها.

وأسست الدول الخمس قوة مشتركة لقتال المسلحين المتطرفين في شمال مالي بدعم من المجتمع الدولي.

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