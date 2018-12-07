احدث الأخبار

“التعليم”تبحث التوسع في برامج الابتعاث في هذه الدول!
أبرز المواد
 العراق .. اغتيال قيادي بارز في تيار الصدر
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف في جامعة الملك خالد
أبرز المواد
 شاهد ما فعله شابان أثناء انتظارهما للمرور بعد تصادم مركبتيهما!
أبرز المواد
 “الإسكان” تكشف عن عدد الأراضي التي خضعت لرسوم الأراضي البيضاء بـ”مكة”!
أبرز المواد
 “الإفتاء” تكشف عن حكم ضـرب السمكة بمطرقة في رأسها لاستعجال موتها!
أبرز المواد
 صالح الهويريني: الهلال (65).. النصر (53)
أبرز المواد
 كيف تحول الطفل “ميسي” الذي خطف أنظار العالم إلى أشهر طفل مطلوب لحركة طالبان الإرهابية ؟- فيديو
أبرز المواد
 القبض على مواطنين قاما بالسطو المسلح على سيارة نقل وسرقة أخرى بوادي الدواسر
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: الحوثيون يعرقلون وصول المساعدات للمدنيين
أبرز المواد
 فشل مشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس في الأمم المتحدة
أبرز المواد
 المملكة تطلق قمرين صناعيين خلال ساعات.. تعرف على أبرز خدماتهما
أبرز المواد
“التعليم”تبحث التوسع في برامج الابتعاث في هذه الدول!

“التعليم”تبحث التوسع في برامج الابتعاث في هذه الدول!

أبرز المواد
العراق .. اغتيال قيادي بارز في تيار الصدر

العراق .. اغتيال قيادي بارز في تيار الصدر

أبرز المواد
تفاصيل الوظائف في جامعة الملك خالد

تفاصيل الوظائف في جامعة الملك خالد

أبرز المواد
شاهد ما فعله شابان أثناء انتظارهما للمرور بعد تصادم مركبتيهما!

شاهد ما فعله شابان أثناء انتظارهما للمرور بعد تصادم مركبتيهما!

أبرز المواد

كيف تحول الطفل “ميسي” الذي خطف أنظار العالم إلى أشهر طفل مطلوب لحركة طالبان الإرهابية ؟- فيديو

كيف تحول الطفل “ميسي” الذي خطف أنظار العالم إلى أشهر طفل مطلوب لحركة طالبان الإرهابية ؟- فيديو
http://almnatiq.net/?p=665667
المناطق_وكالات

اكتسب مرتضى، الطفل النحيل ذو الوجه الضحوك صاحب السبعة أعوام، شهرة عام 2016 عندما تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل صورته مرتديا كيسا بلاستيكيا يشبه قميص منتخب الأرجنتين باللونين الأزرق والأبيض، عليه اسم ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، والرقم 10 الذي يشتهر به.
“الحلم يتحول إلى كابوس”
يعيش مرتضى أحمدي وعائلته التي هربت من بطش طالبان حاليا كابوسا يعيشه آلاف الأفغان، فالطفل الذي كرمه ميسي تحول إلى لاجئ حرب.
إذ ترك الطفل وأفراد عائلته منزلهم في ولاية غازني جنوب شرق البلاد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حالهم حال مئات آخرين فروا من تزايد حدة القتال على إثر شن حركة طالبان هجوما على المنطقة، التي كانت في منأى الى حد كبير عن النزاع في البلاد.
لكن، مرتضي بات حاليا واحدا من آلاف الأفغان، الذين يواجهون مصيرا مجهولا في العاصمة كابول، في ظل ظروف إقامة صعبة، وصعوبة في توفير الغذاء والمياه والتدفئة في البرد القارس.
طالبان تبحث عن “ميسي الصغير”
في كابول التي تبعد أكثر من 200 كلم عن غازني، لا يشعر أفراد عائلة مرتضى بالأمان. يقول شقيقه هومايون “نحن قلقون من حصول أمر سيئ إذا عرفوا هوية مرتضى”. أما مرتضي، فينصب اهتمامه على أمرين: كرته وقميصه.
في غرفة صغيرة مستأجرة في العاصمة الأفغانية، كابول، التقت وكالة “فرانس برس” عائلة الطفل الذي روت والدته “شفيقة” كيف اضطر أفراد من العائلة للفرار من منزلهم تحت جنح الظلام بعد اندلاع الاشتباكات. وقالت السيدة التي غطت وجهها بوشاح “لم نتمكن من أخذ أي من حاجياتنا، نجونا فقط بحياتنا”.
تضيف شفيقة إن ما زاد من مخاوف العائلة، هو ما تناهى الى مسامعها من أن حركة طالبان تبحث عن مرتضى بالاسم.
وتابعت “قالوا إنهم في حال اعتقلوه، فسيقطعونه إربا إربا”.

روابط ذات صلة

“التعليم”تبحث التوسع في برامج الابتعاث في هذه الدول!

“التعليم”تبحث التوسع في برامج الابتعاث في هذه الدول!
العراق .. اغتيال قيادي بارز في تيار الصدر

العراق .. اغتيال قيادي بارز في تيار الصدر
تفاصيل الوظائف في جامعة الملك خالد

تفاصيل الوظائف في جامعة الملك خالد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*