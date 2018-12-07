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“الإفتاء” تكشف عن حكم ضـرب السمكة بمطرقة في رأسها لاستعجال موتها!

“الإفتاء” تكشف عن حكم ضـرب السمكة بمطرقة في رأسها لاستعجال موتها!
http://almnatiq.net/?p=665674
المناطق_الرياض

أكدت اللجنة الدائمة للإفتاء على فتوى تمنع ضـرب السمكة في رأسها عند اصطيادها لاستعجال موتـها، لما في ذلك من تعـذيب لها، وأشارت إلى أن الواجب عند اصطياد السمكة تركها حتى تمـوت.
لاستعجال موتـها
وكانت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ قد أجابت عن سؤال طرحه عليها رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة قرية العليا بالمنطقة الشرقية، بخصوص قيام عامل في مطعم لبيع الأسماك الطازجة “الحية”، بضـرب السمكة بمطرقة في رأسها بعد إخراجها من حوض الأسماك؛ لاستعجال موتـها، للاستفسار عن حكم ذلك.
وأوضحت اللجنة أنه بعد دراسة السؤال، خلصت إلى أن ما يفعله البائع لا يجوز لما فيه من تعـذيب للحيوان، وهو منهي عنه، مؤكدة أن الواجب ترك السمكة حتى تموت.

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