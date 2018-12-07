“الإسكان” تكشف عن عدد الأراضي التي خضعت لرسوم الأراضي البيضاء بـ”مكة”!

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أعلنت وزارة الإسكان أن عدد الأراضي التي خضعت لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة مكة المكرمة بلغ 80 أرضا، في حين أن هناك 400 أرض يجري العمل على دراستها لإخضاعها للرسوم، مشيرة إلى أنها لن تستثني ملاك تلك الأراضي إلا في حال تطوير أراضيهم بنسبة 100% ، حيث لن يستثنى من بدأ في التطوير ولم يحقق النسبة كاملة.

جاء ذلك على هامش افتتاح وزير الإسكان ماجد الحقيل فعاليات معرض «ريستاتكس جدة العقاري» الذي انطلق مساء أمس الأول بمشاركة واسعة من الوزارة وجهات حكومية عدة، إضافة إلى مجموعة من البنوك وشركات التطوير والتمويل العقاري، والشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتشييد بحسب “مكة”.