احدث الأخبار

“التعليم”تبحث التوسع في برامج الابتعاث في هذه الدول!
أبرز المواد
 العراق .. اغتيال قيادي بارز في تيار الصدر
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف في جامعة الملك خالد
أبرز المواد
 شاهد ما فعله شابان أثناء انتظارهما للمرور بعد تصادم مركبتيهما!
أبرز المواد
 “الإسكان” تكشف عن عدد الأراضي التي خضعت لرسوم الأراضي البيضاء بـ”مكة”!
أبرز المواد
 “الإفتاء” تكشف عن حكم ضـرب السمكة بمطرقة في رأسها لاستعجال موتها!
أبرز المواد
 صالح الهويريني: الهلال (65).. النصر (53)
أبرز المواد
 كيف تحول الطفل “ميسي” الذي خطف أنظار العالم إلى أشهر طفل مطلوب لحركة طالبان الإرهابية ؟- فيديو
أبرز المواد
 القبض على مواطنين قاما بالسطو المسلح على سيارة نقل وسرقة أخرى بوادي الدواسر
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: الحوثيون يعرقلون وصول المساعدات للمدنيين
أبرز المواد
 فشل مشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس في الأمم المتحدة
أبرز المواد
 المملكة تطلق قمرين صناعيين خلال ساعات.. تعرف على أبرز خدماتهما
أبرز المواد
“التعليم”تبحث التوسع في برامج الابتعاث في هذه الدول!

“التعليم”تبحث التوسع في برامج الابتعاث في هذه الدول!

أبرز المواد
العراق .. اغتيال قيادي بارز في تيار الصدر

العراق .. اغتيال قيادي بارز في تيار الصدر

أبرز المواد
تفاصيل الوظائف في جامعة الملك خالد

تفاصيل الوظائف في جامعة الملك خالد

أبرز المواد
شاهد ما فعله شابان أثناء انتظارهما للمرور بعد تصادم مركبتيهما!

شاهد ما فعله شابان أثناء انتظارهما للمرور بعد تصادم مركبتيهما!

أبرز المواد

“التعليم”تبحث التوسع في برامج الابتعاث في هذه الدول!

“التعليم”تبحث التوسع في برامج الابتعاث في هذه الدول!
http://almnatiq.net/?p=665681
المناطق_الرياض

بدأت وزارة التعليم ممثلة بوكالة البعثات بحث التوسع في برامج الابتعاث في 5 دول تشمل (السويد، فنلندا، النرويج، الدنمارك، بلجيك).
وبحسب “عكاظ”، التقى وكيل الوزارة للبعثات المشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، مجموعة سفراء تلك الدول لمناقشة فرص ومجالات التوسع في الابتعاث في برامج للدراسات العليا والبرامج الطبية، والبرامج المتخصصة كالبرامج المتعلقة بالطاقة البديلة.

روابط ذات صلة

العراق .. اغتيال قيادي بارز في تيار الصدر

العراق .. اغتيال قيادي بارز في تيار الصدر
تفاصيل الوظائف في جامعة الملك خالد

تفاصيل الوظائف في جامعة الملك خالد
شاهد ما فعله شابان أثناء انتظارهما للمرور بعد تصادم مركبتيهما!

شاهد ما فعله شابان أثناء انتظارهما للمرور بعد تصادم مركبتيهما!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*