شاهد ما فعله شابان أثناء انتظارهما للمرور بعد تصادم مركبتيهما!

المناطق_المدينة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق أداء شابين في المدينة المنورة للصلاة معاً أثناء انتظارهما للمرور، بعد تعرض مركبتيهما لحادث سير؛ إثر اصطدامهما ببعضهما في أحد الطرق.

ويظهر المقطع تشغيل الشابين للإضاءة التحذيرية في إحدى المركبتين بعد إيقافهما على جانب الطريق، وانشغالهما بأداء الصلاة في الرصيف المجاور للطريق.