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تفاصيل الوظائف في جامعة الملك خالد

تفاصيل الوظائف في جامعة الملك خالد

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تفاصيل الوظائف في جامعة الملك خالد

تفاصيل الوظائف في جامعة الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=665689
المناطق_عسير

أعلنت جامعة الملك خالد عن حاجتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1440-1441هـ بفرع الجامعة بتهامة.

وقالت أن الوظائف متاحة في كل من : كلية العلوم والآداب بمحايل عسير وكلية المجتمع بمحايل عسير وكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير.

بالإضافة لكلية العلوم والآداب بالمجاردة وكلية العلوم والآداب برجال ألمع وكلية المجتمع برجال ألمع.

ومن  التخصصات المطلوبة:  الدراسات الإسلامية – اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الاقتصاد المنزلي – الكيمياء – الأحياء – الفيزياء- الرياضيات – علوم الحاسب – نظم المعلومات – إدارة الأعمال- العلوم المالية والبنكية – المقررات العامة – التمريض العام .

ومن ضمن الشروط :  أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن تكون شهادة الدكتوراه (وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك) صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

أن يكون تخصص الدكتوراه امتداد لتخصصي البكالوريوس والماجستير واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات (إن وجدت) التي تجريها الأقسام.

أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد ونحوها.

مع ضرورة احضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الانجليزية إذا كان المتقدم خريجاً من جامعة لغة الدراسة بها غير اللغة الإنجليزية بحيث يجب الحصول على درجة لا تقل عن (550) في اختبار TOEFLأو (6.5) في اختبار IELTS أو ما يعادله للمتقدمين على تخصصات اللغة الإنجليزية والتخصصات الصحية .

وعلى الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط أعلاه الدخول إلى موقع التوظيف الأكاديمي وسيتم استقبال الطلبات ابتداء من يوم الأحد 09/04/1440هـ، الموافق 16/12/2018م إلى نهاية يوم السبت 15 / 04 / 1440هـ الموافق 22/12/2018.

وللمزيد من التفاصيل على الرابط التالي:
https://www.kku.edu.sa/ar/node/7415/

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