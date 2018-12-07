تراجع قيمة العملات الرقمية إلى أدنى مستوياتها منذ 2017

واصلت العملات الرقمية تراجعها مع موجة جديدة من الخسائر خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد أن بددت هيئة الأوراق المالية الأمريكية الآمال في ظهور صندوق استثمار لتداول عملة “بتكوين” الرقمية في الأسواق قبل نهاية العام الحالي.

وفقدت عملة “بتكوين” وهي أكبر عملة رقمية في الأسواق حاليا، حوالي 2ر8% من قيمتها اليوم لتصل إلى أقل من 3400 دولار لكل عملة، وهو أقل مستوى لها منذ أيلول/سبتمبر 2017 بحسب بيانات وكالة أنباء “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر “بلومبرج” الأوسع نطاقا للعملات الرقمية بنسبة 4ر8% خلال تعاملات اليوم. ويشمل هذا المؤشر عملات “إيثر” و”لايتكوين” و”إس.آر.بي” الرقمية. كانت هيئة الأوراق المالية الأمريكية أعلنت اعتزامها اتخاذ قرارها بشأن السماح بإنشاء صندوق استثمار لتداول العملات الرقمية، في 27 شباط/فبراير المقبل وليس خلال الشهر الحالي كما كان متوقعا، وهو ما شكل ضربة جديدة للعملات الرقمية التي تتراجع باطراد منذ بداية العام الحالي تقريبا.

وقدمت شركة التقنيات المالية “سوليد إكس” وشركة “فان إيك أسوشيتس كورب” لإدارة الأصول اقتراحا إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية لإطلاق صندوق استثمار لتداول العملات الرقمية في وقت سابق من العام الحالي.

ونقلت “بلومبرج” عن “تيموثي تام” الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “كوين في” لأبحاث العملات الرقمية القول إن “المزاج العام في سوق العملات الرقمية سيء بالفعل. وأي نبأ سلبي يكون له تأثيرات استثنائية”.

وفقدت عملة “بتكوين” حوالي 80% من قيمتها منذ أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها قبل عام تقريبا، في حين يقل سعرها اليوم بنسبة 50% تقريبا عن متوسط السعر خلال آخر 200 يوم تداول.