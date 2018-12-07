المغرب يعلن تفكيك “خلية داعشية”

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المناطق - وكالات

فككت الشرطة المغربية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، خلية إرهابية تتكون من 6 أفراد، يشتبه في تأييدهم لتنظيم داعش المتطرف.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن الأفراد الستة ينشطون بمدينة بني ملال، وسط البلاد، ويشتبه في تأييدهم لداعش.

وذكر البيان أن الخلية كانت تعد لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالبلاد.

وأضاف أنه تم ضبط أجهزة إلكترونية وكتب ومنشورات تتبنى الفكر المتطرف لداعش وتحرض على العنف، إضافة إلى أسلحة بيضاء بحوزة الموقوفين.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم للقضاء فور انتهاء التحقيقات التي تجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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