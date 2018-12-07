“النفط واقتصادياته المحلية” لقاء بمنتدى العُمري الثقافي.. السبت القادم

شاجع الدوسري - وادي الدواسر :

يستضيف “منتدى العُمري الثقافي”، المهندس /عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفاضل ،مدير مصفاة أرامكو السعودية بالرياض،مستشار قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك سعود،عضو الجمعية الأمريكية للمهندسين الكيميائين في لقاء بعنوان: (النفط واقتصادياته المحلية)، وذلك مساء يوم السبت الأول من شهر ربيع الثاني ١٤٤٠هـ، الموافق الثامن من ديسمبر 2018م؛ بعد صلاة العشاء مباشرةً، في مقر المنتدى بحي الفلاح بمدينة الرياض.

ودعا الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري – راعي المنتدى – الجميع المشاركة والحضور لهذه الأمسية العلمية الثقافية، التي تأتي في إطار البرامج الثقافية المتنوّعة واللقاءات العلمية التي دأب “منتدى العُمري الثقافي”، على تنظيمها؛ بمشاركة كوكبة من المفكّرين والمختصّين والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين والاقتصاديين ورجال الأعمال في عددٍ من الموضوعات الشرعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية وغيرها.

ويقوم المنتدى ببثّ برامجه عبر موقع البثّ الإسلامي:http://www.omaryforum.com، وعلى الأجهزة الذكيّة http://satel.sa/alomary.