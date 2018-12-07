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أنشطة و برامج لتفعيل ” نزاهة ” بتعليم جدة

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تزامنا مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد ..

أنشطة و برامج لتفعيل ” نزاهة ” بتعليم جدة

أنشطة و برامج لتفعيل ” نزاهة ” بتعليم جدة
http://almnatiq.net/?p=665741
المناطق - جدة

تشارك الإدارة العامة للتعليم بجدة ممثلة في كافة اداراتها و مدارسها بنين – بنات في تفعيل برامج اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق 10 ديسمبر الجاري، وذلك من خلال استثمار الأنشطة الطلابية والتوجيه والإرشاد في غرس مفاهيم وقيم النزاهة لدى الطلاب والطالبات مع وضع خطط شاملة ومنوعة لتطبيق الأنشطة المقترحة حول ذلك.
المدير عام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي وجه جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بالتفاعل مع الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد وتلبية للاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة .

من جانبها أوضحت مديرة إدارة المراجعة الداخلية بتعليم جدة هناء الغامدي أنه سيتم بالتنسيق مع الإدارت والمدارس تنظيم برامج وأنشطة ومعارض متنوعة تهدف إلى التوعية بأهمية النزاهة ، وعدم التسامح مع الفساد بكل صوره، والتعريف بالواجبات  الوطنية تجاه ذلك، ومعرفة كيفية الكشف عن الفساد، والحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن ، وغرس مفهوم أن مكافحة الفساد هي وسيلة تضمن الحفاظ على المستقبل، لضمان عدم الهدر، ومعرفة دور النزاهة في تنمية المجتمع وما لها من تأثيرات مستقبلية، للحفاظ على المكتسبات للأجيال القادمة إلى جانب طرح مواضيع تتعلق بالنزاهة، وكيفية مكافحة الفساد وتعريفه إضافة إلى تخصيص بعض حصص النشاط لتناول ذلك وطرحه بصورة موسعة، والاستعداد لإقامة معارض توعوية تعزز من قيم النزاهة في المدارس وأندية الحي.

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