سياحة حائل تتفقد المواقع الأثرية والمنشآت السياحية بالمنطقة

حائل - خالد العميم

تفقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل المهندس زياد بن عياده المصيول عدداً من المواقع الأثرية والتاريخية والمتنزهات للاطلاع على تهيئتها وجاهزيتها لاستقبال الزوار خلال إجازة النصفية بالإضافة إلى زيارة عدد من المنشآت السياحية (الإيواء ، وكالات السفر، منظمي الرحلات السياحية ) للتأكد من تطبيقها لأنظمة وتعليمات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرامية إلى تقديم خدمات مميزة للنزلاء من أهالي وزوار المنطقة.

وأكد المهندس زياد المصيول أن الجولة الميدانية تأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة وسمو أمير منطقة حائل رئيس مجلس التنمية السياحية وسمو نائبه، بأهمية الاستعداد لمواسم​ الإجازات وأهمية تهيئة وكاملية المواقع السياحية لاستقبال السواح، وحرصهم على تطوير ودعم التنمية السياحية في المنطقة ومحافظاتها بما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع .