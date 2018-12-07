تكليفات جديدة في قطاع التنمية الاجتماعية بمنطقة حائل شمل ثلاث قيادات نسائية

المناطق - حائل

أصدرت نائبه الوزير للتنمية الاجتماعية تماضر يوسف الرماح قرارا يقضي في تكليف الأستاذ احمد صالح الزامل مساعدا للمدير العام لقطاع التنمية الاجتماعية بمنطقة حائل لمدة عام.

وأعرب الأستاذ الزامل عن اعتزازه بثقة النائبة وسعادة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل، داعيا الله التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته، وأكد أن ذلك حافزاً للمزيد من العمل وبذل الجهد لخدمة الدين والوطن.

والأسرة الاجتماعية في منطقة حائل تبارك وتهنئ للأستاذ احمد بن صالح الزامل هذه الثقة من معالي النائبة وسعادة المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة حائل وتتمنى له التوفيق والنجاح بتحقيق مزيدا من النجاحات الاجتماعية .

كما تم تكليفات جديدة ضمن اعتماد الية الهكيل التنظيمي لفروع الادارات الاجتماعية بمنطقة حائل وذلك لمده عام وهم تكليف الاستاذة نجلاء بنت عبد الكريم النزهة مدير ادارة الاشراف علی الفروع الايوائية وتكليف الاستاذ خالد بن سعد العامر مدير ادارة الضمان الاجتماعي وتكليف الاستاذ عوض بن نويحي الحربي مدير ادارة تنمية المجتمع وتكليف الاستاذة نوال بنت سعد الرشيدي مدير ادارة الاسر الكافلة وتكليف الاستاذة شريفة بنت علي العمري مدير ادارة الحماية الاسرية .

وقد أعربوا عن خالص شكرهم لثقة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة ، متطلعين بتحقيق النجاحات في أداء المهام والمسؤليات للارتقاء بمكانة العمل الاجتماعي في المنطقة .