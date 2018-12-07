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وفد الحكومة اليمنية: لدينا وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية

وفد الحكومة اليمنية: لدينا وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية

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وفد الحكومة اليمنية: لدينا وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية

وفد الحكومة اليمنية: لدينا وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية
http://almnatiq.net/?p=665773
المناطق - متابعات

قال وفد الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن تحقيق السلام دون إلقاء الحوثيين لسلاحهم، لافتا إلى أن الحكومة مستعدة لفتح مطار صنعاء فورا وفق شروط معينة.

وأضاف وفد الحكومة اليمنية المفاوض في مباحثات السلام حول اليمن في السويد، أنه يجب وضع ضوابط لمنع استغلال مطار صنعاء في الحرب. وأردف “لدينا وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية”.

وتتواصل مباحثات السلام حول اليمن في السويد لليوم الثاني برعاية الأمم المتحدة، وبحضور وفدي الشرعية والانقلابيين.

ومع انتهاء مباحثات اليوم الأول، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، أن جمع الوفدين في السويد خطوة مهمة، مجدداً التأكيد أن طرفي الصراع اتفقا على تبادل الأسرى.

من جهته، ووفقا ل “الحدث” إلى وجود خلاف بين الأطراف اليمنية حول تحديد أجندة المشاورات، الأمر الذي سيعمل غريفيثس على حله اليوم، إذ يطالب وفد الشرعية بالبدء بإجراءات بناء الثقة ومن ثم تحديد إطار المشاورات، فيما يريد وفد الميليشيات البدء بتحديد إطار للمحادثات.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للمحادثات اليمنية في السويد، الخميس، بحضور وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، وغريفثس، بالإضافة إلى وزيرة خارجية السويد، مارغو إليزابيث والستروم.

واستهل المبعوث الأممي كلمته شاكراً السعودية والكويت وسلطنة عمان على جهودها لتحقيق هذا اللقاء.

كما أعرب عن أمله بالتوصل خلال الأيام القادمة إلى اتفاق لتخفيف معاناة اليمنيين، مضيفاً: “كل المشاكل لن تحل إلا بالإصغاء لكافة الأصوات اليمنية”.

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