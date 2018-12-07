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كوريا الشمالية تؤكد التزامها بنزع السلاح النووي

كوريا الشمالية تؤكد التزامها بنزع السلاح النووي

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كوريا الشمالية تؤكد التزامها بنزع السلاح النووي

كوريا الشمالية تؤكد التزامها بنزع السلاح النووي
http://almnatiq.net/?p=665788
المناطق - وكالات

أكد وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو اليوم (الجمعة) بعد اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي إن التزام كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية لم يتغير.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية أن ري أشار إلى أن كوريا الشمالية تأمل في بناء “ثقة متبادلة مطلوبة” مع الولايات المتحدة و”المضي في الاتجاه نفسه”.
ونقلت الوزارة عن وانغ قوله :”يجب أن تواصل الصين وكوريا الشمالية دفع شبه الجزيرة الكورية نحو نزع السلاح النووي”.
وخلال اجتماعه مع ري في وقت لاحق قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إن على البلدين تعزيز الاتصالات. وأضاف: “لا يزال الوضع الدولي والإقليمي فضلا عن الوضع في شبه الجزيرة الكورية في حالة تغير مستمر، لذلك يعد التواصل في الوقت المناسب وتنسيق المواقف بين الصين وكوريا الشمالية مهما للغاية”.
من جهة أخرى، قررت كوريا الجنوبية اليوم شراء عشرات الصواريخ الأميركية لنصبها في ثلاث مدمرات جديدة مزودة بصواريخ “ايجيس” قيد التطوير حاليا.

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