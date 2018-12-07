احدث الأخبار

أوبك تتوصل لاتفاق بخفض الإنتاج 800 ألف برميل يومياً
أبرز المواد
 أغطية النوم القطنية السر الذي تتوارثه الأجيال في الشتاء بوادي الدواسر
أبرز المواد
 كوريا الشمالية تؤكد التزامها بنزع السلاح النووي
أبرز المواد
 واشنطن تمنع إيران من عرقلة مفاوضات اليمن بالسويد
أبرز المواد
 النفط يرتفع بعد تلميح روسيا إلى خفض أكبر لإنتاج النفط
أبرز المواد
 اختتام المؤتمر الدولي لتقويم التعليم لعام 2018 بالرياض
منطقة الرياض
 وفد الحكومة اليمنية: لدينا وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية
أبرز المواد
 القمم الخليجية … مسيرة 39 عاماً من العمل المشترك
أبرز المواد
 تكليفات جديدة في قطاع التنمية الاجتماعية بمنطقة حائل شمل ثلاث قيادات نسائية
منطقة حائل
 سياحة حائل تتفقد المواقع الأثرية والمنشآت السياحية بالمنطقة
أبرز المواد
 أنشطة و برامج لتفعيل ” نزاهة ” بتعليم جدة
منطقة مكة المكرمة
 الأمير سلطان بن سلمان يؤكد أهمية دمج المعوقين وتمكينهم من العمل
أبرز المواد
أوبك تتوصل لاتفاق بخفض الإنتاج 800 ألف برميل يومياً

أوبك تتوصل لاتفاق بخفض الإنتاج 800 ألف برميل يومياً

أبرز المواد
أغطية النوم القطنية السر الذي تتوارثه الأجيال في الشتاء بوادي الدواسر

أغطية النوم القطنية السر الذي تتوارثه الأجيال في الشتاء بوادي الدواسر

أبرز المواد
كوريا الشمالية تؤكد التزامها بنزع السلاح النووي

كوريا الشمالية تؤكد التزامها بنزع السلاح النووي

أبرز المواد
واشنطن تمنع إيران من عرقلة مفاوضات اليمن بالسويد

واشنطن تمنع إيران من عرقلة مفاوضات اليمن بالسويد

أبرز المواد

أوبك تتوصل لاتفاق بخفض الإنتاج 800 ألف برميل يومياً

أوبك تتوصل لاتفاق بخفض الإنتاج 800 ألف برميل يومياً
http://almnatiq.net/?p=665799
المناطق - وكالات

قال مصدر في أوبك إن إيران أعطت المنظمة الضوء الأخضر اليوم الجمعة لخفض الإنتاج نحو 0.8 مليون برميل يوميا ابتداء من 2019.

وأضاف المصدر أن أوبك ستطلب لاحقا من المنتجين غير الأعضاء فيها المساهمة في التخفيضات بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا أخرى. وتابع: “اقتراح بأن يخفض المستقلون نحو 400 ألف برميل يومياً، لكننا ما زلنا في حاجة للاجتماع”.

وتواصل اليوم الجمعة محاولات التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط بين دول أوبك، وبين أوبك والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا، وسط استمرار الخلافات في شأن معايير التخفيض.

وأجاب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في وقت سابق بالنفي ردا على سؤال في شأن ما إذا كان واثقا بأن اجتماعات اليوم ستتوصل إلى اتفاق.

وبحسب مصادر لوكالة رويترز، تطالب إيران بالنص صراحة في البيان الختامي على استثنائها من قرار خفض الإنتاج، طالما ظلت العقوبات الأميركية مطبقة عليها، فيما ترفض دول أخرى، ومن السعودية ذلك.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الجمعة بعد أن بدا مرجحا أن تساهم روسيا بخفض أكبر للإنتاج في اتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين.

ويأتي التعافي الطفيف بعد انخفاض الخام نحو 3% في اليوم السابق، مع إنهاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لاجتماع في مقرها بفيينا بالنمسا أمس الخميس دون الإعلان عن قرار بخفض الإمدادات.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر قوله اليوم إن روسيا تريد خفض إنتاجها النفطي بحد أقصى 150 ألف برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.

روابط ذات صلة

أغطية النوم القطنية السر الذي تتوارثه الأجيال في الشتاء بوادي الدواسر

أغطية النوم القطنية السر الذي تتوارثه الأجيال في الشتاء بوادي الدواسر
كوريا الشمالية تؤكد التزامها بنزع السلاح النووي

كوريا الشمالية تؤكد التزامها بنزع السلاح النووي
واشنطن تمنع إيران من عرقلة مفاوضات اليمن بالسويد

واشنطن تمنع إيران من عرقلة مفاوضات اليمن بالسويد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*