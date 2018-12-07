أوبك تتوصل لاتفاق بخفض الإنتاج 800 ألف برميل يومياً

المناطق - وكالات

قال مصدر في أوبك إن إيران أعطت المنظمة الضوء الأخضر اليوم الجمعة لخفض الإنتاج نحو 0.8 مليون برميل يوميا ابتداء من 2019.

وأضاف المصدر أن أوبك ستطلب لاحقا من المنتجين غير الأعضاء فيها المساهمة في التخفيضات بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا أخرى. وتابع: “اقتراح بأن يخفض المستقلون نحو 400 ألف برميل يومياً، لكننا ما زلنا في حاجة للاجتماع”.

وتواصل اليوم الجمعة محاولات التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط بين دول أوبك، وبين أوبك والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا، وسط استمرار الخلافات في شأن معايير التخفيض.

وأجاب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في وقت سابق بالنفي ردا على سؤال في شأن ما إذا كان واثقا بأن اجتماعات اليوم ستتوصل إلى اتفاق.

وبحسب مصادر لوكالة رويترز، تطالب إيران بالنص صراحة في البيان الختامي على استثنائها من قرار خفض الإنتاج، طالما ظلت العقوبات الأميركية مطبقة عليها، فيما ترفض دول أخرى، ومن السعودية ذلك.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الجمعة بعد أن بدا مرجحا أن تساهم روسيا بخفض أكبر للإنتاج في اتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين.

ويأتي التعافي الطفيف بعد انخفاض الخام نحو 3% في اليوم السابق، مع إنهاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لاجتماع في مقرها بفيينا بالنمسا أمس الخميس دون الإعلان عن قرار بخفض الإمدادات.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر قوله اليوم إن روسيا تريد خفض إنتاجها النفطي بحد أقصى 150 ألف برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.