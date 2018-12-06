مياه جازان : تمت مباشرة كافة المواقع جراء التسريبات والتلفيات وتوجيه المقاول بعمل الصيانة اللازمة

جازان - فضة عطيف

إشارة إلى ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (بلدية محافظة أحد المسارحة تحمل إدارة المياه كافة التلفيات في طريق الملك فهد جراء التسريبات المستمرة)حيث توضح الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان بأن جميع الكسورات والتسريبات الموجوده بطريق الملك فهد بمحافظة أحد المسارحة تم مباشرتها من قبل فرع المياه بصامطة والأحد وتم توجيه المقاول بعمل الصيانة اللازمة في حينة وذلك بعد التنسيق مع البلدية و المحافظة علما بأنه تم إعادةالسفلتة للموقع وذلك حسب ماتم الإتفاق عليه مع مندوب البلدية مرفق صور من واقع الطبيعة للأعمال الصيانة وإعادة السفلتة للموقع.

وتؤكد أيضا بأنها ستقوم بتنفيذ الإجراءات النظامية ضد عدد من الصحف الإلكترونية التي نشرت أخبار وتقارير صحفيه مغلوطة دون التحقق منها والرجوع للمتحدث الرسمي بالإدارة