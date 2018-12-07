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مدير عام التدريب بمكة يفتتح المعسكر الكشفي واليوم العالمي للتطوع بصناعي الطائف

منطقة مكة المكرمة

مدير عام التدريب بمكة يفتتح المعسكر الكشفي واليوم العالمي للتطوع بصناعي الطائف

مدير عام التدريب بمكة يفتتح المعسكر الكشفي واليوم العالمي للتطوع بصناعي الطائف
http://almnatiq.net/?p=665811
الطائف - عادل الزهراني

افتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فيصل بن عقيل كدسة المعسكر الكشفي الدائم بالمعهد الصناعي الثانوي بالطائف كما دشّن سعادته فعاليات اليوم العالمي للتطوع بمشاركة مميزة من صحة الطائف ممثلة ببرنامج الإقلاع عن التدخين وإدارة الطوارىء ومستشفى الأمير منصور بالمركز المتنقل للتبرع بالدم وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومعرض وبرامج تعريفية بالمعهد ومبادرات شبابية، وسط حضور كبير من أبناء محافظة الطائف .

حيث سجل في البرامج التعريفية أكثر من ٢٥٠ شخص، كما أقيمت الدراسة الاولية للشارة الخشبية للكشافة شارك بها جميع وحدات التدريب التقني والمهني بالمنطقة .

*وقد أشار المهندس ابراهيم السفياني مدير المعهد الصناعي في كلمة له إلى أنّ المعهد يسعى سعياً حثيثاً لأن يكون رائداً في الأعمال التطوعية والاجتماعية وذلك بتسخير ما يملكه من كوادر بشرية ذات قدرات مهنية عالية حتى نحقق بعون الله تعالى هدف رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالوصول إلى مليون متطوع .

من جهته أشاد كدسة بمبادرات المعهد ومشاركاته الاجتماعية والتقنية على مستوى الوحدات التدريبية بالمنطقة .

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