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“البيئة” تطلق فعاليات مهرجان الورد الطائفي والعسل البلدي الأحد القادم بالرياض

“البيئة” تطلق فعاليات مهرجان الورد الطائفي والعسل البلدي الأحد القادم بالرياض
http://almnatiq.net/?p=665818
المناطق - واس

يفتتح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة فعاليات مهرجان منتجات الورد الطائفي والعسل البلدي يوم الأحد 2 /4/ 1440ه الموافق 9 /12 2018 م ، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع أمارة منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض.
وأوضح مدير مكتب الوزارة بمدينة الرياض المهندس فهد الحمزي أن المهرجان سيقام في ساحات فعاليات ومهرجانات حي الجزيرة بالرياض، ولمدة 10 أيام، مشيراً إلى أنه يتضمن ساحات منتجات الورد الطائفي، وساحات منتجات العسل البلدي، بالإضافة إلى المزاد العلني للورد الطائفي، ومزاد آخر للعسل البلدي، كما يتضمن فعاليات الأطفال لتعليم صناعة الورد الطائفي، واهم متطلبات الترفيه للعوائل ومنطقة للألعاب، بالإضافة الى مسرح للأطفال، وجوائز وهدايا يومية للزوار.
وبين الحمزي أن الهدف من المهرجان هو دعم صغار المزارعين، وللتعريف بصناعة الورد الطائفي، بالإضافة إلى إبراز الدور الذي تقوم به الوزارة في خدمة القطاع الزراعي بالمملكة بشكل عام .
وثمن الحمزي التعاون المستمر و المميز مع الأمارة و الأمانه إنجاح هذا العمل.

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