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سفارة المملكة لدى فرنسا تأمل من المواطنين السعوديين اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في كافة المدن الفرنسية

سفارة المملكة لدى فرنسا تأمل من المواطنين السعوديين اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في كافة المدن الفرنسية

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سفارة المملكة لدى فرنسا تأمل من المواطنين السعوديين اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في كافة المدن الفرنسية

سفارة المملكة لدى فرنسا تأمل من المواطنين السعوديين اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في كافة المدن الفرنسية
http://almnatiq.net/?p=665824
المناطق - واس

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا المواطنين السعوديين في فرنسا من مقيمين وزائرين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر غداً السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 وملازمة مقار سكنهم وعدم مغادرتها إلا في الحالات الطارئة، وكذلك تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات في كافة المدن الفرنسية.
ودعت السفارة المواطنين السعوديين في باريس للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:
0033673656324 / 0033626238195

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