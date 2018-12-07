أوبك وروسيا يتفقان على خفض انتاج النفط رغم ضغوط ترامب

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اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا على تقليص إنتاج النفط أكثر مما توقعته السوق رغم ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض سعر الخام.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان بعد أن اختتمت أوبك محادثات استمرت يومين في فيينا إن المنظمة ستخفض الإنتاج 0.8 مليون برميل يوميا من يناير/كانون الثاني في حين سيسهم الحلفاء غير الأعضاء فيها بتخفيضات قدرها 0.4 مليون برميل يوميا إضافية.

قفزت أسعار النفط نحو 5% لتتجاوز 63 دولارا للبرميل، إذ أن الخفض الإجمالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميا يتجاوز الحد الأدنى البالغ مليون برميل يوميا الذي توقعته السوق.

وكانت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول، واجهت مطالب من ترامب لمساعدة الاقتصاد العالمي عن طريق الإحجام عن خفض الإمدادات.

وسيقدم خفض الإنتاج دعما لإيران أيضا عن طريق زيادة سعر النفط وسط محاولات واشنطن للضغط على اقتصاد ثالث أكبر منتج في أوبك.

وأبلغ وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي مؤتمرا صحفيا “لن نتناول المسائل الجيوسياسية أبدا في أوبك.”

وأشاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بقدرة نظيره السعودي خالد الفالح على “إيجاد حل في أصعب وضع” مشيرا إلى أن روسيا ستشارك في الخفض.

وظل اتفاق أوبك على المحك ليومين – أولا بفعل المخاوف من أن روسيا ستخفض أقل مما ينبغي، ثم بفعل بواعث القلق من أن إيران، التي تناقصت صادراتها من الخام بفعل العقوبات الأمريكية، لن تحصل على استثناء وقد تعرقل الاتفاق.

قال مصدر في أوبك إن إيران أعطت المنظمة الضوء الأخضر يوم الجمعة لخفض إنتاج النفط نحو 0.8 مليون برميل يوميا من 2019 بعد أن توصلت إلى تسوية مع منافستها السعودية بشأن استثناء محتمل من التخفيضات.

كانت طهران عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق لكن مصادر قالت إن الخلافات أصبحت من الماضي وإن أوبك تعيد التركيز على المحادثات مع المنتجين المستقلين بقيادة روسيا لخفض الإمدادات ودعم الأسعار.

وأضاف أن أوبك ستقترح أن يساهم المنتجون غير الأعضاء في المنظمة في الخفض بكمية إضافية قدرها 0.4 مليون برميل يوميا. وقال ”سيتأكد الأمر حين ينتهي الاجتماع مع غير الأعضاء في المنظمة“.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بفيينا لليوم الثاني على التوالي، قبل إجراء مباحثات مع حلفائها من خارج المنظمة بقيادة روسيا مقررة بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

وتتعرض السعودية لضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساعدة الاقتصاد العالمي عبر الامتناع عن خفض الإمدادات.

واجتمع الممثل الأمريكي المعني بإيران برايان هوك مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في فيينا هذا الأسبوع، في تطور غير مسبوق قبيل اجتماع أوبك. ونفت السعودية في البداية إجراء محادثات بين هوك والفالح لكنها أكدت الأمر لاحقا.

وقال جاري روس الرئيس التنفيذي لبلاك جولد انفستورز وأحد المراقبين المخضرمين لأنشطة أوبك وقرارتها ”الضغط السياسي الأمريكي عامل مهيمن بوضوح على هذا الاجتماع، مما يقيد المجال أمام تحركات السعودية لإعادة التوازن إلى السوق“.

وانخفضت أسعار النفط بنحو الثلث منذ أكتوبر تشرين الأول إلى ما يقل عن 60 دولارا للبرميل في الوقت الذي رفعت فيه السعودية وروسيا والإمارات الإنتاج لتعويض انخفاض صادرات إيران ثالث أكبر منتج في أوبك.

وحفز انخفاض السعر أوبك وحلفاءها على بحث تخفيضات الإنتاج، وقال الفالح يوم الخميس إن تخفيضات محتملة من المشاركين في الاتفاق تتراوح بين نصف مليون و1.5 مليون برميل يوميا.

وقال الفالح إن خفضا قدره مليون برميل يوميا سيكون مقبولا وإنه التصور الأساسي حتى الآن، لكنه أضاف أن هناك حاجة لالتزام روسيا بكميات كبيرة.

واجتمع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع الرئيس فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج يوم الخميس وعاد إلى العاصمة النمساوية صباح اليوم.

وقال مصدر بوزارة الطاقة الروسية يوم الجمعة إن موسكو مستعدة للمساهمة بخفض قدره نحو 200 ألف برميل يوميا وإن إيران وليس روسيا هي العقبة الرئيسية على ما يبدو حاليا أمام التوصل إلى اتفاق.