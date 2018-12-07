ميليشيا الحوثي ترفض المرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن

المناطق _ الرياض

رفضت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، طلب الشرعية اليمنية بالانسحاب من الحديدة، كما رفضت المرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن.

من جانبها، قالت الأمم المتحدة، إن المرحلة الحالية من المشاورات اليمنية تركّز على بناء الثقة، مؤكدة أنه لا يوجد سقف زمني للمشاورات اليمنية في استوكهولم.

وتتمثل المرجعيات الثلاث في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني.

وكان مسؤولان يمنيان قال اليوم الجمعة، إن الحكومة الشعرية اقترحت إعادة فتح المطار الذي يسيطر عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء، بشرط تفتيش الطائرات أولًا في مطار عدن.

وطُرح الاقتراح خلال محادثات السلام اليمنية التي بدأت يوم الخميس في السويد برعاية الأمم المتحدة، بهدف اتخاذ إجراءات لبناء الثقة قد تؤدي في النهاية لوقف إطلاق النار.

ويسعى مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث للاتفاق على إعادة فتح مطار صنعاء ودعم البنك المركزي، وضمان هدنة في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وقال مروان دماج وزير الثقافة في الحكومة الشرعية: “نحن مع فتح مطار صنعاء وإنهاء معاناة المواطنين كاملة في ما يتعلق بالتنقل ونقلهم”.