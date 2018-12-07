تقرير مراقبة حقوق الإنسان: إيران أعدمت أكثر من 285 بينهم شباب دون 18 عاما

المناطق - وكالات

يتزامن اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام مع الذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الوثيقة التي يتمتع فيها أي شخص بحقوق كبشر.

والانتهاك الواسع لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني يبين أن إيران لا تلتزم بأي واحد من مواد هذا الإعلان، وفقا لتقرير مؤسسة “Iran Human Rights Monitor”.

ووفقا للتقرير فإن السلطات الإيرانية أعدمت منذ ديسمبر 2017 حتى الآن، أكثر من 285 شخصا بينهم 4 نساء و6 شباب دون 18 عاما، فضلا عن المشاهد المحزنة والمروعة للإعدام أمام المرأى العام، تم تنفيذ الأحكام اللاإنسانية للجلد بالسوط وبتر أعضاء الجسم من قبل النظام الإيراني.

ويتعرض السجناء في السجون الإيرانية لظروف غير إنسانية وضغوطات شديدة ويواجه السجناء السياسيون مثل هذه الظروف بأضعاف.

وأكد التقرير أن السلطة القضائية والسلطات القضائية تنتهك حقوق النساء والمعلمين والناشطين العماليين والطلاب والصحفيين من خلال اعتقال مدافعي حقوق الإنسان والمحامين والناشطين المدنيين، وإلى الآن العشرات من مدافعي حقوق الإنسان قيد الاحتجاز في السجون بسبب ما قاموا به من نشاطات سلمية.

وتسلب السلطات الإيرانية حق المواطنين في حرية التعبير من خلال قمع المظاهرات السلمية وممارسة أعمال العنف ضدها.

وخلال المظاهرات السلمية في يناير 2018 اعتقل ما لا يقل عن 8000 شخص بشكل اعتباطي وقتل أكثر من 58 واحدا حيث استشهد 12 منهم تحت التعذيب، وفقا للتقرير.

وطالب التقرير إيران أن تدرك أن الجرائم الهمجية وانتهاك حقوق الإنسان من قبله لن تبقى دون الرد عليها. وناشدت المؤسسات الدولية والبلدان الأوروبية والولايات المتحدة أن تتخذ سياسات صارمة وضرورية ضد إيران خاصة تجاه حالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

وأشار إلى العقوبات أن المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأميركية ضد المؤسسات الإيرانية الدولية التي تورطت في انتهاك حقوق الإنسان هي بمثابة خطوة في هذا الشأن.

ودعت مراقبة حقوق الإنسان في إيران جميع مدافعي حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية إلى أن تدعم المظاهرات السلمية للشعب الإيراني وتتخذ إجراءات عاجلة وضرورية ضد انتهاك حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع السجناء خاصة السجناء السياسيين في إيران.

وأكد التقرير تسجيل الإحصاءات والأرقام المذكورة في هذا التقرير، من قبل المصادر داخل إيران بتحمل العديد من الصعوبات فضلا عن استخدام المصادر الرسمية لهذا النظام.

ومن جانب آخر وبسبب عدم الشفافية والرقابة في إيران، من الصعب الحصول على المعلومات والإحصاءات الموثوقة ولذلك فإن الأرقام المدرجة في هذا التقرير أقل مما وقع على أرض الواقع، وفقا للتقرير.

وفي الشهر المنصرم وبينما أدانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة نظام الملالي لانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، إذ رحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بالمصادقة على القرار الخامس والستين الصادر عن الأمم المتحدة والقاضي بإدانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران قالت: “يثبت هذا القرار الذي يدين الانتهاك المنظم والمتفاقم لحقوق الإنسان من قبل الفاشية الدينية الحاكم في إيران، مرة أخرى أن هذا النظام يدوس الحقوق الأساسية للمواطنين في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بشكل صارخ. وهو نظام لا ينسجم مع القرن الحادي والعشرين ويجب طرده من المجتمع الدولي”.