تركي بن سعود: ولي العهد يشرف بنفسه على برنامج الأقمار الاصطناعية

المناطق _ الرياض

هنأ رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن سعود، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على نجاح إطلاق القمرين الاصطناعيين السعوديين “سعودي سات 5A، و5B، صباح اليوم الجمعة.

وقال في تصريحات لقناة الإخبارية، إن سمو ولي العهد يشرف بنفسه على برنامج الأقمار الاصطناعية السعودية ضمن رؤية المملكة 2030.

وأطلق “سعودي سات 5A، وسعودي سات 5B”، في السابعة صباح اليوم الجمعة، من قاعدة جيوغوان الصينية، بمشاركة أكثر من 120 سعودي مختص في مجالات الميكانيكا، والاتصالات، والهندسة الرقمية، والطاقة، وأنظمة التحكم، والبرمجة، وهندسة النظم والبصريات.