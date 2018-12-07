احدث الأخبار

وصول القمرين السعوديَّيْن لمدارهما في الفضاء
أبرز المواد
 تقرير موثق يفضح الحوثيين ويكشف طرق تعذيبهم
أبرز المواد
 “التجارة” تضبط منشأة للذهب والمجوهرات لإعلانها عن تخفيضات مضللة للمستهلك
أبرز المواد
 ضبط 2216453 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 الشرطة الفرنسية تعلن إضرابا مفتوحا وتدعم “السترات الصفراء”
أبرز المواد
 “آل جابر”: وصول الدفعة الثانية من النفط لتشغيل محطات الكهرباء إلى عدن
أبرز المواد
 تركي بن سعود: ولي العهد يشرف بنفسه على برنامج الأقمار الاصطناعية
أبرز المواد
 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : الوحدة يخسر من التعاون
أبرز المواد
 تقرير مراقبة حقوق الإنسان: إيران أعدمت أكثر من 285 بينهم شباب دون 18 عاما
أبرز المواد
 ميليشيا الحوثي ترفض المرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن
أبرز المواد
 البيتكوين تواصل الهبوط وتسجل أدنى مستوى في 15 شهرا
أبرز المواد
 أوبك وروسيا يتفقان على خفض انتاج النفط رغم ضغوط ترامب
أبرز المواد
وصول القمرين السعوديَّيْن لمدارهما في الفضاء

وصول القمرين السعوديَّيْن لمدارهما في الفضاء

أبرز المواد
تقرير موثق يفضح الحوثيين ويكشف طرق تعذيبهم

تقرير موثق يفضح الحوثيين ويكشف طرق تعذيبهم

أبرز المواد
“التجارة” تضبط منشأة للذهب والمجوهرات لإعلانها عن تخفيضات مضللة للمستهلك

“التجارة” تضبط منشأة للذهب والمجوهرات لإعلانها عن تخفيضات مضللة للمستهلك

أبرز المواد
ضبط 2216453 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط 2216453 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أبرز المواد

وصول القمرين السعوديَّيْن لمدارهما في الفضاء

وصول القمرين السعوديَّيْن لمدارهما في الفضاء
http://almnatiq.net/?p=665860
المناطق _ الرياض

وصل القمران الصناعيان السعوديان (سعودي سات 5A، وسعودي سات 5B)، إلى مدارهما حول الأرض، عقب إطلاقهما صباح الجمعة، من قاعدة جيوغوان بالصين.

وسيتم إدارة وتشغيل القمرين اللذين تم تطويرهما وتصنيعهما بأيدٍ وطنية، من محطة تحكم متطورة تقع في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، والتي سبق وأن أطلقت 13 قمرًا صناعيًا سعوديًا ما بين عامي 2000 و2017م.

ورفع الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة نجاح إطلاق القمرين الصناعيين.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي استكمالًا للعديد من الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات الفضاء والطيران انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، شاركت في تنفيذ تجارب علمية في الفضاء الخارجي بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، وجامعة ستانفورد من على متن القمر سعودي سات 4 في عام 2014م، وكذلك شاركت في مهمة “تشانق اي 4” لاستكشاف القمر، بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية في عام.

روابط ذات صلة

تقرير موثق يفضح الحوثيين ويكشف طرق تعذيبهم

تقرير موثق يفضح الحوثيين ويكشف طرق تعذيبهم
“التجارة” تضبط منشأة للذهب والمجوهرات لإعلانها عن تخفيضات مضللة للمستهلك

“التجارة” تضبط منشأة للذهب والمجوهرات لإعلانها عن تخفيضات مضللة للمستهلك
ضبط 2216453 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط 2216453 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*