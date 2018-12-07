وصول القمرين السعوديَّيْن لمدارهما في الفضاء

المناطق _ الرياض

وصل القمران الصناعيان السعوديان (سعودي سات 5A، وسعودي سات 5B)، إلى مدارهما حول الأرض، عقب إطلاقهما صباح الجمعة، من قاعدة جيوغوان بالصين.

وسيتم إدارة وتشغيل القمرين اللذين تم تطويرهما وتصنيعهما بأيدٍ وطنية، من محطة تحكم متطورة تقع في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، والتي سبق وأن أطلقت 13 قمرًا صناعيًا سعوديًا ما بين عامي 2000 و2017م.

ورفع الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة نجاح إطلاق القمرين الصناعيين.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي استكمالًا للعديد من الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات الفضاء والطيران انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، شاركت في تنفيذ تجارب علمية في الفضاء الخارجي بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، وجامعة ستانفورد من على متن القمر سعودي سات 4 في عام 2014م، وكذلك شاركت في مهمة “تشانق اي 4” لاستكشاف القمر، بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية في عام.